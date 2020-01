Asa ar putea arata urmatorul flagship Sony

Sony Xperia 1 a fost un telefon interesant, dar care nu a reusit sa se faca observat in multitudinea de flagship-uri lansate in 2019 in ciuda ecranului 4K si a aspectului lunguiet.

Xperia 5 Plus ar putea fi flagship-ul companiei pentru 2020 si este derivat din Xperia 5, un telefon compact lansat anul trecut.

Xperia 5 Plus ar trebui sa aiba un ecran OLED de 6.6 inch, pastrand aspectul 21:9 si o rezolutie 1080 x 2520. Va avea difuzoare stereo, jack de 3.5mm si slot card SD. Va ramane de vazut daca informatiile sunt reale sau nu, pana atunci va las cu randarile CAD: