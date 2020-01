Sony a prezentat logoul lui PS5 si informatii noi

In cadrul CES 2020 Sony nu a lansat noua consola PS5 ci ne-a oferit informatii. In primul rand ne-a aratat noul logo. Mai departe informatii despre vanzari. Stim acum ca Sony a vandut 5 milioane de casti PS VR din octombrie 2016 si pana acum si 104 milioane de console. PS4 este a doua cea mai vanduta consola din lume dupa PS2 vare s-a vandut in 158 de milioane de unitati.

Ce mai stim despre PS5? Va suporta rezolutie 8K, va avea memorie tip SSD, Ray Tracing, procesoare AMD, placi video AMD si compatibilitate cu PS4.