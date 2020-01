ASUS ROG Zephyrus G14 – cel mai puternic laptop de gaming de 14 inch

ASUS a prezentat la CES 2020 cel mai performant laptop de 14 inch de gaming din lume. Este subtire, usor si impresioneaza prin design si hardware in buna traditie a companiei. Are doar 1.6kg si 17.9mm grosime, are un design nou AniMe Matrix LED cu LED dedicat si amplasat in exteriorul capacului care afiseaza o grafica personalizata.

Hardware-ul conteaza si aici discutam despre:

Ecran de 14 inch WQHD de 60Hz sau Full HD la 120Hz

RTX 2060

Procesoare AMD Ryzen 4000

1TB SSD PCIe

32GB RAM DDR4 3200MHz

Laptop-ul vine cu noile procesoare AMD ce include si modelul Ryzen 7 4800U, panouri IPS, incarcare prin portul USB Type C, un sistem de racire avansat pentru o carcasa de 14 inch.

Pretul este de 5000 lei si va fi disponibil din luna februarie pe piata locala. Sigur o sa il vedem intr-o lansare dedicata.