Sony a prezentat un vehicul electric

O adevarata supriza din partea Sony la CES 2020 a fost momentul in care au prezentat Vision-S.

La ora actuala vehiculul reprezinta doar un concept dezvoltat de departamentele de robotica si inteligenta artificiala ale companiei si este viziunea companiei despre viitorul automobilelor.

Tehnologia cu care este dotata masina, numita „Safety Cocoon” consta din 30 de senzori care analizeaza mediul inconjurator pentru a face masina „constienta” unde se afla si ce este in jurul ei. Printre acesti senzori se numara senzori CMOS pentru imagine, LiDAR si ToF (Time of Flight) intalnit si pe telefoanele mobile, care are rolul de a detecta alte masini, oameni, obiecte si ciclul zi-noapte.

This prototype embodies our contribution to the future of mobility

Declaratia apartine directorului executiv Sony – Kenichiro Yoshida.

Sasiul/ platforma masinii este produsa de Magna, care are in portofoliu clienti precum GM, Ford sau Tesla. De fapt daca este sa analizam design-ul masinii, aceasta seamana foarte mult cu Tesla. Pentru alte componente, Sony a colaborat cu Qualcomm, Bosch, Blackberry, Continental si nVidia.

Partea audio este asigurata de 360 Reality Audio, o tehnologie proprietara Sony si fiecare scaun al automobilului are un difuzor integrat. Cockpit-ul masinii este format dintr-un ecran widescreen panoramic, iar in tetierele scaunelor sunt ecrane cu touchscreen pentru pasageri.

Personal, imi place ca masina sa fie cat mai dumb si mai mecanica si apreciez utilitatea in detrimentul confortului si a briz-brizurilor. Cand vor crea o masina 4×4 de conditii extreme si off-road adevarat (nu SUV-uri), atunci voi face si eu miscarea spre viitor. Vreau eu sa conduc, nu sa fiu condus.