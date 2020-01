Ce titluri PC am reusit sa joc in 2019

Inventarul pe 2019 este inca activ si in cele ce urmeaza vreau sa va prezint jocurile pe care am reusit sa le joc anul trecut pe PC.

Sincer, lista este mai lunga decat ma asteptam si nu toate titlurile jucate au fost lansate in anul 2019. La cate lansari problematice au fost plus pacaleli, am decis sa nu arunc 60 de euro pe geam si sa astept mereu reduceri sau sa le procur la preturi mai avantajoase mai de la Altex, GreenManGaming, Kinguin sau CDKeys.com. Din punctul meu de vedere in materie de titluri pe PC, Witcher 3, GTA V, Forza Horizon 3 si Metro Exodus sunt titlurile care merita cumparate la pret intreg.

Asadar sa nu o mai lungesc si sa prezint lista, care a iesit putin mai lunga decat ma asteptam.

Assassin’s Creed Odyssey

Ultimul Assassin’s Creed pe care l-am jucat inainte de Odyssey a fost 2-ul. De atunci nimic. Odyssey m-a atras de cand am vazut asemanarile cu The Withcer 3 si faptul ca actiunea era plasata in Grecia Antica. Am petrecut aproape 100 de ore in el si acum ma gandesc sa imi cumpar si Season Pass-ul. Intr-adevar poate deveni repetitiv daca te abati prea mult de la misiunile principale, dar este imens, atmosferic si plin de mister.

Warhammer 40.000: Space Marine

Acesta de fapt l-am rejucat. Este un titlu neglijat de multi din universul Warhammer si vreau sa spun ca am savurat violenta si replicile din el la fel ca prima oara. Acum ca functioneaza pe orice pocnitoare, chiar va sugerez sa-l incercati daca nu ati avut ocazia.

Deadlight

L-am descoperit pe Steam, il aveam de undeva dar nu stiam de unde. Un platformer care m-a prins, mai ales ca e cu zombies si pe care l-am terminat in 4 ore.

Darksiders Warmastered Edition

Din nou un titlu rejucat. Mi-era dor de un hack& slash frumos asa ca primindu-l gratis pentru ca aveam varianta nemasterizata, l-am rejucat si mi-a placut atat de mult incat m-am apucat si de Darksiders 2 Deathnitive Edition imediat dupa.

Darksiders 3

Dar nu am reusit sa termin Darksiders 2 Deathnitive Edition intrucat am prins 3-ul la reducere la Altex si m-am apucat de acesta. Motivul pentru care nu l-am cumparat mai rapid nu a fost datorita notelor, ci datorita mecanicii de joc souls like – nu aveam nervi de jocuri gen Dark Souls. Cand am aflat ca producatorii au lansat patch-ul care il faceam similar din punct de vedere al gameplay-ului cu titlurile precedente, a redevenit un interes. Jucat, terminat, placut. N-as zice ca a fost un titlu AAA, ci unul AA.

Shadow of the Tomb Raider

Reimaginarea Larei Croft inceputa in 2013 de catre Crystal Dynamics a fost pe gustul meu: mai putine puzzle-uri si mai multa actiune. De fapt un fel de Uncharted varianta PC si cu protagonist de sex feminin. Astfel, dupa excelentul Rise of the Tomb Raider trebuia sa inchei trilogia cu ultimul titlu din serie. Nu la fel de bun ca precedentele, de fapt si alt developer. S-a vazut, s-a vazut.

Metro Exodus

Desi eram pornit sa astept lansarea lui pe Steam, am cumparat un abonament de 3 luni pentru Xbox Games Pass Ultimate si am jucat Exodus. Ce pot sa spun, este cel mai atmosferic FPS pe care l-am jucat, cu o poveste bine scrisa, protagonisti interesanti, o grafica de zile mari si nivele sandbox facute cu cap. Asa faci un titlu FPS!

Gears 5

Cand mi-am cumparat placa video GTX 1070, primisem un cod pentru Gears of War 4. L-am jucat si a parut foarte „playing it safe” si a tinut 5 ore. Ei bine, Gears 5 a incercat sa refaca putin reteta seriei cu nivele sandbox si misiuni secundare foarte mici. A fost un pas in fata, a pastrat identitatea seriei, dar m-a lasat cu o nota de 7 tiparita in minte. Pe mine campania single-player m-a interesat si nu modurile multi-player. L-am avut la fel ca Metro, in Xbox Games Pass Ultimate.

Vampyr

Alt titlu din cadrul pachetului Xbox Games Pass, Vampyr il urmaream demult dar mereu am zis „lasa ca il voi cumpara data viitoare”. Ei bine, cand l-am vazut in biblioteca de game pass, l-am jucat cap-coada. Producatorii de la Dontnod nu primesc destul credit pentru originalitatea gasita in titlurile lor. Am fost obsedat de jocul acesta cam pana pe la jumatate, cand a inceput sa devina pe alocuri repetitiv si am sesizat lipsa de experienta a producatorilor in titluri mari si ambitioase. Sunt cateva mecanici de joc care ar fi trebuit imbunatatite. Londra dupa primul razboi mondial, vampiri, scrisori ale romanilor, chiar NPC-uri romanesti (aparent de pe vremea respectiva ne cautam de lucru prin Londra) l-au facut un titlu pe care il recomand cu caldura.

Rage 2

O continuare pe care nimeni nu a cerut-o a fost totusi fortata de ID Software. Rage 2 parea combinatia perfecta intre gameplay-ul alert al lui Doom si cursele nebune de masini din Mad Max(jocul). Pentru asta Id Software au si preferat sa lase Avalanche Studios (responsabili pentru seria Just Cause si Mad Max) sa dezvolte jocul si nici macar pe engine-ul id tech, ci pe cel din Just Cause. Rezultatul? Rage 2 a fost cu mult diferit si in directie artistica fata de primul titlu. L-am jucat vreo 13 ore, terminasem povestea principala si dupa ultima misiune nu am avut absolut nici un sentiment, nu parea ca am ajuns la capatul jocului. S-a terminat nicaieri. Daca nu faceam activitati secundare, cele 8 misiuni ale campaniei puteau fi terminate lejer in 6 ore. Trebuie sa-l laud totusi pe partea de gunplay – acolo exceleaza. Pacat ca nu exista absolut nimic altceva care sa te tina in joc. Ah, primit tot in Xbox Games Pass Ultimate!

Forza Horizon 3 si 4

Da, probabil deja ma urati sau credeti ca sunt platit :)), dar FH 4 tot din Xbox Games Pass Ultimate il am si inca nu l-am terminat. Forza Horizon 3 l-am cumparat in 2016 cand aparuse si inca il mai joc ocazional.

Call of Duty Modern Warfare

Sunt unul din aia 3 oameni care joaca CoD pentru campanie, asa ca am jucat si reboot-ul seriei Modern Warfare. Trebuie sa-i multumesc lui Razvan ca mi-a imprumutat contul de Battlenet :).

Campania a tinut clasic – 5 ore, a avut elemente noi si interesante si este in continuare reteta CoD. Finalul trebuie sa recunosc ca mi-a provocat goosebumps si m-a facut sa ma reintorc candva anul asta la trilogia Modern Warfare originala.

Remember Me

Alt titlu de la Dontnod pe care inca nu l-am terminat. Lansat in 2013, la fel ca Vampyr m-a cucerit prin unicitatea lui si sper ca anul acesta sa-l termin #newyearsresolution :))

Dishonored 2

Abia asteptam sa apara Dishonored 2, dupa ce primul mi-a luat mintile. Din pacate, a avut o lansare dezastruoasa si l-am tot evitat pana cand am auzit ca e jucabil. Directia artistica a jocului si elementele de gameplay il fac un titlu memorabil. Cred ca il voi mai juca odata.

Red Dead Redemption 2

Ultimul titlu de pe lista este si cel pe care inca il joc si presimt ca imi va umple mult din timpul liber de acum incolo. Nu l-am cumparat deoarece voiam sa vad mai intai niste note si cum merge pe PC-uri. Ei bine, a fost un adevarat dezastru, dar Rockstar s-a miscat bine si l-au peticit cat de cat. Asta pana cand am dat de un bug la o misiune pe care nu o puteam trece nici cum si pe internet nimeni nu avea aceasta problema. Am ajuns sa fac update pana si la BIOS si nimic! Pana cand am facut update de firmware la tastatura….acolo a fost problema. Jocul l-am primit cadou de la colegii de birou de ziua mea si pot sa va spun ca daca aveti un sistem puternic cu RTX (nu ca mine saracie de i5 6600k si GTX1070) il puteti juca chiar fluid, nu pe detalii maxime evident!

Voi ce titluri ati jucat anul trecut?