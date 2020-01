Acer a lansat la CES laptop-uri noi cu AMD Ryzen 4000 si Intel Core gen 10

Acer a lansat la CES 2020 o noua serie de laptop-uri din seria Swift 3 echipate cu noile procesoare AMD Ryzen 4000 si Intel Core generatia a 10-a. Acer Swift 3 SF313-51/G masoara 15.95 mm grosime, 1.19 kg greutate, ecran 100% sRGB, diagonala de 13.5 inch si face parte din programul Intel Project Athena.

Are procesor i7-1065G7, placa video Nvidia, autonomie de 16 ore, tastatura iluminata si integrare cu Cortana de tipul Wake On Voice. Dispune de senzor de amprenta, USB Type C cu certificare Thunderbolt 3, Wi-Fi 6.

Swift 3 SD314-42 este varianta cu procesor AMD Ryzen 4000, 16GB RAM LPDDR4X, Wi-Fi 6, SSD PCIe de 512GB, 1.2kg greutate si 16.55mm grosime.

Preturile pornesc de la 699 euro pentru Intel si 599 pentru AMD.