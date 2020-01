ArenaIT in 2019: vizitatori si cele mai citite articole

Daca anul trecut am facut o retrospectiva cu de toate, anul acesta m-am gandit sa o impart in mai multe articole, poate e mai atractiva. Asa ca acum incepem cu ceva simplu: cele mai citite articole in 2019 pe ArenaIT.

In 2019 s-au scris 1577 de articole, cu vreo 400 mai multe decat in 2018, si asta s-a vazut in numarul de vizitatori, care a fost de 1.23 milioane, cu 500 de mii mai multi decat in 2018.

Cele mai citite 25 de articole in 2019 au fost urmatoarele:

Cati vizitatori au avut aceste articole? Pai primul a avut 23000 iar ultimul 7000. Diferenta dintre ele a fost progresiva.

Ce ne spune asta? Ca review-urile la masini prind bine si ca oamenii sunt deschisi sa citeasca si alte articole care-s doar tangente cu IT-ul: cum ar fi mobilitatea urbana, banking-ul sau casele sustenabila – seria de articole despre programul AFM – fotovoltaice a prins foarte bine si o voi continua.

Revenim si cu alte subiecte despre 2019, cum ar fi planurile de viitor sau cei mai activti comentatori.