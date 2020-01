ASUS a prezentat ExpertBook B9 pentru profesionistii in afaceri

Pe langa laptop-urile foarte bune de gaming, ASUS ofera si laptop-uri pentru oameni mai seriosi. ExpertBook B9 este un laptop construit pentru oamenii de afaceri si cantareste doar 870 de grame. Ce il face pe ExpertBook B9 sa fie o unealta diferita fata de celelalte laptop-uri? In primul rand design-ul este cel care ne arata ca este un produs pentru oamenii seriosi.

Nu are luminite si nici elemente de design care sa te atraga. Este realizat din magneziu si litiu, are finisaje simple si elegante, masoara 14.9 mm grosime, vine cu balamaua ErgoLift, 4 microfoane cu noise cancelling, filtru de acoperire pentru camera IR si o bara luminoasa in fata laptop-ului ce se activeaza la utilizarea Cortana si Alexa.

Dispune de standardul militar MIL-STD-810G, un chipset de securitate Trusted Platform Module 2.0, un filtru pentru camera web si o camera IR integrata pentru autentificare biometrica.

Bateria este de 33Wh sau 66Wh si ofera o autonomie de 12 ore sau 24 de ore + incarcare rapida. Cat despre hardware…

ExpertBook B9 vine cu noua generatie de procesoare Intel gen 10, i5 si i7, 8 sau 16GB de memorie RAM, SSD M.2 PCIe x4, ecran de 14 inch Ful HD sRGB 100%, placa video integrata, 2x USB 3.1 Type C Thunderbolt 3, 1x USB 3.1 Gen 2 Type A, HDMI, micro HDMI, Wi-Fi 6 si sunet Harman Kardon.