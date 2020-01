MSI a lansat primul laptop cu ecran Mini LED

MSI a prezentat la CES 2020 primul laptop din lume cu ecran Mini LED, tehnologia noua derivata din Micro LED. Creator 17 este laptop-ul si integreaza un display Mini LED capabil de culori excelente, luminozitate bogata si contrast natural.

Tehnologia Mini LED este similara cu Micro LED-ul si ofera tot ce este mai bun in acest moment pe piata. In combinatia aleasa de MSI ecranul atinge 1000nits luminozitate si are HDR 1000.

A nu se confunda cu Micro LED-ul, tehnologia cu adevarat revolutionara care este in curs de dezvoltare. Insa acest Mini LED este foarte similar din toate punctele de vedere.

The LEDs in a Mini LED display are only responsible for backlighting the LCD layer, whereas with MicroLED they replace it entirely.

Ecranul folosit de MSI are 240 de zone de iluminare independente iar rezultatul final este pozitiv din toate punctele de vedere. Panoul este mai eficient energetic, mai subtire, mai compact, ofera o imagine mai buna si are inclusiv rezolutie 4K. Respecta si atinge standarul de culoare DCI-P3 si Display P3 in proportie de 100%

La nivel hardware, Creator 17 este echipat cu procesoare Intel din ultima generatie,