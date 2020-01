Ce noutati a prezentat Razer la CES 2020

Razer a venit la CES 2020 cu cateva produse interesante despre care trebuie sa aflati. Unele dintre ele posibil sa ajunga si la noi pe piata. Razer Kishi este un gamepad dezvoltat pentru telefoane si este compatibil cu iOS si Android. Kishi este compatibil cu tehnologiile de cloud gaming, ofera butoane analog, dar si thumbstick-uri deosebit de precise pe ambele parti.

Design-ul este realizat in parteneriat cu Gamevice, care permite amplasarea dispozitivelor mobile in partea de mijloc a controller-ului, fiind compatibil cu orice telefon.

Dispune de conectica USB Type C sau Lightning, port de alimentare dedicat astfel incat sa te pot juca in timp ce se incarca si este compatibil cu orice joc care are suport pentru gamepad.

Razer Sila 5G Home Router este un router cu 5G care se poate alimenta la o baterie atunci cand nu ai o priza la indemana. Foloseste tehnologie Razer FasTrack pentru o latenta scazuta, prioritizeaza latimea de banda pentru conexiunile aplicatiilor si dispozitivelor de gaming si streaming si este compatibil si cu console.

Razer Tomahawk Gaming Desktop este primul calculator cu adevarat modular, bazat pe carcasa deosebit de compacta Razer Tomahawk N1.

Sistemul Razer Tomahawk Gaming Desktop va încorpora un procesor Intel® Core-i9, 64GB de memorie RAM DDR4 și o placă grafică NVIDIA™ GeForce RTX™ 2080. Atât modulele RAM, cât și cele SSD conectate la placa NUC pot fi extinse după placul utilizatorilor. Mai mult, atât placa grafică cât și cea NUC pot fi înlocuite, sistemul putând să țină astfel pasul cu ambițiile utilizatorilor.

Razer Tomahawk Gaming Desktop va fi disponibil în prima jumătate a anului 2020. Carcasa Tomahawk N1 va fi disponibilă și ca produs de sine stătător, fiind destinat entuziaștilor de PC-uri care doresc să-și construiască propriul sistem.

Razer Eracing Simulator este un simulator de curse proiectat in colaborare cu Vesaro, Simpit, Fanatec si Synthesis VR. Rezultat este un simulator inovator care garanteaza o experienta nemaiintalnita datorita sistemului de proiectie cu unghi de 202 grade, a platformei hidraulice, a controlului 100%% manual si a volanului care include si un schimbator de viteze cu padele.

Avand o platforma hidraulica o sa simti fiecare tip de teren pe care circuli, fortele G la care este supus un pilot si are un sistem audio surround pentru a fi cat mai realist. In plus ecranul este de 128 toli.