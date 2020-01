Trust Luno – un microfon ieftin si bun pentru gameri

Am inceput sa primim microfoane la review cam in momentul in care am incetat sa mai facem prezentari video. Totusi, cele pe care le primim le folosim in gaming caci majoritatea se adreseaza jucatorilor. Luno este un microfon accesibil si este dedicat gamerilor si persoanelor care inregistreaza in studio.

Trust Luno este un microfon care costa in jur de 200 lei. De fapt il gasiti la eMAG la pretul de 215 lei, la evoMAG este 205 lei si la Cel.ro este 174 lei.

Plecand de la pret putem si sa-l judecam pe masura. Fiind un microfon low cost (alea la 50 lei eu nu le vad, nu exista, nu va recomand) pot spune inca de la inceput ca este un microfon foarte bun.

El se adreseaza gamerilor care au nevoie de un microfon mai bun decat cel integrat in laptop sau pur si simplu nu au. Pentru Skype sau Discord este mai mult decat suficient.

Se aude clar, tare, cu detalii. O sa fiti singurul din echipa care se va auzi clar si corect daca nu cumva si prietenii au microfoane cu adevarat bune.

Trust ne-a dovedit in ultimii 3 ani ca perifericele lor sunt chiar foarte bune si raportul pret/calitate este unul foarte bun. Evident ca o sa gasiti microfoane mai scumpe si mai bune, insa ceea ce ofera acesta la cei 200 lei este mai mult decat decent.

Partea interesanta acum vine. Microfonul Luno este foarte bun si pentru inregistrari de studio sau streaming. Daca vrei sa te apuci de streaming si ai un buget redus atunci poti alege acest microfon pentru primul pas.

O sa te auzi bine si daca te pricepi putin la Audition o sa scoti un sunet foarte curat daca alegi sa faci un voice over.

Design-ul nu mai are nevoie de nici o prezentare. Arata cum arata si poate sa placa sau nu. Eu doar va spun ca este bine construit cu materiale foarte rezistente. Are plastic si metal in zonele cheie, vine cu trepiedul montat si se poate scoate.

Are un jack pentru casti si un potentiometru de volum si cam atat. Doar il conectezi la PC sau laptop si iti faci treaba cu el.

Minusuri nu pot sa ii caut la banii astia. Nu se adreseaza profesionistilor ci gamerilor si streamarilor incepatori cu buget limitat.