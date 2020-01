Microsoft Launcher 6.0 disponibil

Poate nu mai retineti, dar prin 2015, Microsoft lansa Arrow, un launcher pentru terminale care ruleaza Android. Nu am urmarit indeaproape subiectul, dar pare-se ca au tot adus imbunatatiri la acest capitol.

Ajuns la iteratia 6.0, care este pana acum si cea mai revolutionara, programul vine cu cateva noutati importante. Acestea vor fi regasite pe viitorul Surface Duo, despre a carui lansare de prototip v-am anuntat deja.

Avem asadar parte de light si dark mode, de icon pack si widget pack redesenate, la fel ca si zona de activitati recente sau app list-ul. In plus, fiind compatibil cu Surface Duo, are si un mod landscape. Toate acestea vin la pachet cu un consum mult mai mic de resurse. Daca sunteti interesati sa vedeti cu ochii vostri cum arata, il gasiti in Google Play.

Sursa: windowscentral.com