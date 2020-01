Acer a lansat notebook-urile convertibile ConceptD 7 Ezel

Acer a lansat la CES 2020 noua seria de laptopuri convertibile, laureata a premiului pentru inovatie. Seria ConceptD 7 Ezel este echipata cu balamua Ezel.

Noile laptopuri convertibile sunt destinate persoanelor productive, creatorilor de continut si sunt echipate cu cele mai puternice procesoare si placi video.

Acestea vin cu procesoare Intel Xeon 1 si placi grafice Nvidia Quadro RTX, suport pentru memorie ECC si Windows 10 Pro. Anumite versiuni pot veni si cu procesoare din generatia 10 de la Intel, placi video GeForce RTX si memorie 32GB DDR4 alaturi de SSD-uri NVMe PCIe de pana la 2TB.

Cu ajutorul balamalei Ezel, designerii pot sa transforme dispozitivul pentru a se potrivi cel mai bine cu sarcina pe care o au de efectuat, alegand dintre

cinci moduri de utilizare: modul de partajare, modul ”floating”, modul ”stand”, modul ”pad” sau modul ecran. Seria ConceptD 7 Ezel este un bun inlocuitor pentru desktop, portabil si ideal pentru creatorii care vor sa deseneze, sa finalizeze o lucrare si sa faca o prezentare pe un singur dispozitiv.

Ecranele sunt 4K IPS2, luminozitate 400 nits, sunt validate Pantone si acopera 100% spectrul Adobe RGB si acuratetea culorilor este Delta E<2.

Vin la pachet cu un stylus de la Wacom, au sticla Gorilla Glass 6, slot SD, Display Port 1.4, HDMI 2.0, senzor de amprenta si Thunderbol 3.

Alaturi de noile notebook-uri a fost lansata si o statie de lucru ConceptD 700 cu procesor Xeon si Nvidia Quadro RTX 4000. Dispune de 64GB memorie RAM la 2666MHz, stocare pe SSD M.2 integrat sau HDD, este usor upgradabil si are 3 ventilatoare.

ConceptD 7 Ezel Pro va fi disponibil in EMEA la preturi incepand de la 2.999 EUR.

ConceptD 7 Ezel va fi disponibil in EMEA la preturi incepand de la 2.499 EUR.

ConceptD 700 va fi disponibil in EMEA din luna martie, la preturi pornind de la 1.699 EUR.