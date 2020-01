Povestea mea despre teapa Telekom Romania

Nu sunt abonat Telekom, asa ca am urmarit oarecum distant scandalul recent cu privire la prelungirile mai putin legale facute de operatorul magenta (detalii aici). Intre timp, am vazut ca Alex a publicat si pozitia oficiala pe care compania a trimis-o.

Ca sa fiu sincer, abia ca urmare a interventiei lor, mi-am adus aminte ca si Darius a scris despre problemele pe care le-a intampinat cu ei (aici, aici si aici). Si, daca tot eram la capitolul de aduceri-aminte, am realizat ca patisem si eu ceva similar. Am sa va povestesc pe scurt situatia, pentru ca pare-se ca dezvaluirile publicate de Libertatea sunt activitati in forma continuata. Asta ca sa vedeti ca avem si cunostinte juridice. 🙂

Totul se petrecea prin vara lui 2016. Bunicii sotiei aveau un abonament de TV si unul de telefonie fixa la … daca ati zis Telekom, ati ghicit! Oamenii au deja o varsta, asa ca nu si-au batut capul sa vada daca sunt pe piata oferte mai bune, ci au ramas clientii lor, inca de pe vremea Romtelecom. Insa, desi au pornit de la abonamente relativ mici ca valoare, au ajuns sa plateasca sume considerabile, in doar cativa ani. Nu mai retin exact perioada, dar in vreo 2-3 ani au trecut de la facturi de 50 RON, la unele de peste 100 RON. Pentru doi pensionari, si nu numai, nu era o situatie cu care sa fie impacati.

Asa ca, la rugamintile lor, am sunat la numarul de relatii clienti sa verificam in ce masura se poate negocia un contract rezonabil. Cum nu am putut obtine nimic, am intrebat daca trebuie platite sume compensatorii in caz de reziliere si portare la alt operator. Si am adresat intrebarea de cateva ori, ca sa fim siguri! Doamna de la celalalt capat al firului ne-a confirmat ca nu este cazul, fiind vorba de prelungiri ale abonamentelor existente, fara vreun alt beneficiu. Lucrul asta il stiam si noi, pentru ca am primit acelasi raspuns de la Vodafone, cand am migrat trei abonamente la Digi.Mobil.

Avand deja informatia de mai sus si o oferta superioara ca si pret si beneficii de la Orange, am pregatit toate documentele necesare pentru migrarea abonamentelor. Si, pentru a evita situatiile similare, cand operatorii de vanzari suna pentru a prezenta oferte „imbatabile”, le-am trecut pe numele meu, eu fiind deja clientul portocaliilor.

Dupa vreo luna, timp in care bunicii deja beneficiau de serviciile noilor contracte, s-au trezit in posta cu o scrisoare de la Telekom cum ca le sunt datori cu 1200 RON pentru denuntarea unilaterala a contractelor. A fost momentul in care mi-a sarit tandara si am sunat din nou la ei, ba am si mers intr-o reprezentanta fizica, pentru a primi lamuriri. Long story short, au recunoscut ca nu este corect ce facusera ei abia dupa ce i-am amenintat cu reclamantii la ANPC si dupa ce le-am demonstrat ca nu aveau cum sa obtina legal consimtamantul batranilor pentru prelungiri. Nu am sa intru in detalii, pentru ca este ceva personal acolo.

Partea interesanta a fost ca, dupa toata tarasenia asta, Telekom a mai trimis o depesa prin care ii notifica sa se prezinte la sediul lor din Timisoara, pentru a primi de data aceasta 11 RON care au rezultat din plati in avans, sau asa ceva.

De ce v-am povestit asta? Pai tocmai sa vedeti ca nu este o chestie noua ce fac ei, dupa cum se pare. Au trecut vreo 40 de luni de la evenimentul de mai sus si, cred eu, nu am fost singurii patiti. Problema este ca managementul a preferat sa se uite la incasari si nu la satisfactia clientilor. Motiv pentru care au ajuns unde sunt acum – pe picior de plecare din Romania si cu mari probleme legale. Bine, nu cred ca sunt singurii, pentru ca si Vodafone a incercat ceva similar cu mine….

Voi ati trecut prin astfel de situatii?

PS: Am ales poza din articol pentru ca exprima perfect situatia 🙂