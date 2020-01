Wacom a anuntat tableta grafica One

Wacom a anuntat o noua tableta grafica One, un model de 13 inch la un pret avantajos ideala pentru creatorii de continut.

Noua tableta One este dedicata incepatorilor si pentru ca am cumparat un model One chiar acum o luna pot spune ca este surprinzatoare. Desi nu cunosc noul model, generatia actuala este cat se poate de buna si de recomandata persoanelor care nu au mai avut pana acum un astfel de dispozitiv.

Tableta se preteaza foarte bine graficienilor sau producatorilor de continut care au nevoie sa deseneze si uneori sa se si joace. Da, cu o astfel de tableta chiar poti sa te joci anumite jocuri, de exemplu OSU!

Tableta este compatibila cu Windows, Mac si Android si poate fi folosita si cu alte penuri, altele decat cel oferit in pachet de Wacom.

“Indiferent că este folosit pentru desenat, editat imagini sau dezvoltat și comunicat idei, Wacom One oferă toate componentele de bază pentru a le permite creatorilor începători de conținut să descopere plăcerea creației direct pe ecran”, a declarat Faik Karaoglu, Creative Business Unit Executive Vice President la Wacom. “Caracteristicile produsului, pachetul software și prețul atractiv sunt elementele care vor permite unui nou val de artiști, creatori de conținut pentru Social Media, fotografi, studenți, specialiști în educație și oameni de afaceri să se exprime artistic.”

Cu penul Wacom ai functii precum pensula sau creion la un nivel de precizie deosebit, iar tehnologia cu rezonanta magnetica este un avantaj deoarece nu trebuie sa incarci niciodata penul.

Tableta costa 1999 lei si este disponibila din ianuarie.