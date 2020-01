Casa Verde AFM (fotovoltaice gratis): Enel nu a apucat sa ma inscrie, nu s-a montat niciun sistem inca

Am urmarit indeaproape programul AFM Casa Verde 2019 destinat montarii de panouri fotovoltaice aproape gratis. Am facut asta si din perspectiva de blogger de tehnologie cat si din cea de posibil beneficiar al programului. Din pacate, cel putin deocamdata, n-am beneficiat de nimic iar premisele sunt triste.

In 10 septembrie la ora 9:30 (inainte sa inceapa programul) eu eram deja la coada la Enel in Iulius Mall Timisoara cu dosarul pregatit. La scurt timp dupa ora 10 am depus dosarul cu toate actele in regula. Si cam asta a fost toata comunicarea mea cu Enel pentru multa vreme.

Ulterior programul a fost suspendat, reluat si a abia dupa aceea am reusit sa aflu, folosindu-mi CNP-ul pe site-ul AFM, ca dosarul meu a fost incarcat, dar este in DRAFT, insemnand ca a fost incarcat dupa ce fondurile pentru regiunea mea au expirat. Cu alte cuvinte, n-a ajutat cu nimic ca am fost probabil in primii cateva zeci in judet. Fie cel de la Enel s-au miscat greu, fie au luat dosare de dinainte sa inceapa programul si le-au inscris in ordinea preluarii.

Abia la ceva timp dupa asta, si dupa nenumarate email-uri intre mine si Enel, toate cu raspuns copy-paste care nu-mi raspundea la intrebarea simpla „Ce se intampla cu dosarul meu?”, am primit un raspuns care parea tot automat si care-mi spunea ca am dosarul incarcat, insa in varianta draft, iar daca ulterior se vor elibera locuri sau adauga fonduri s-ar putea ajunge si la dosarul meu.

In alta ordine de idei, se pare ca pana acum programul a stat tot un repaus: nu avem niciun status de la AFM, nicio comunicare si nici vorba de vreun sistem fotovoltaic instalat. Cu alte cuvinte, ei spun ca inca analizeaza dosarele. Vedem cat va dura asta.

La voi cum e, v-ati inscris in program? S-a intamplat ceva de atunci?

Noi vom continua sa urmarim programul si sa revenim cu articole din cand in cand, pe toate le veti gasi in sectiunea Fotovoltaice Gratis.