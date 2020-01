Cele mai bine vandute jocuri video ai ultimilor 10 ani

NPD a dezvaluit topul celor mai bine vandute jocuri video in perioada 2010-2019 in SUA, iar topul sufera grav de lipsa de varietate.

Astfel, locul I este ocupat de Grand Theft Auto V, deloc surprinzator, incat in 2018 a fost declarat cel mai profitabil produs pentru entertainment al tuturor timpurilor. GTA V nu este singurul produs Rockstar aflat in top, Red Dead Redemption 2 regasindu-se pe pozitia 7. Locul 10 este ocupat de Minecraft, iar despre restul titlurilor din top 10 nu stiu daca are vreun sens sa zic ceva: toate sunt titluri din seria Call of Duty. In ciuda faptului ca multi s-au plans de acelasi engine grafic folosit de la an la an, a putinelor elemente noi aduse, seria a avut in continuare sange in instalatie. Pana si Infinite Warfare, care a fost al treilea cel mai urat video de pe YouTube cand a aparut primul trailer se afla pe locul 15. Din punctul meu de vedere, Infinite Warfare nu a fost cu nimic mai slab decat restul, doar ca a fost lansat intr-un moment total nepotrivit.

Topul pana la numarul 20 il puteti studia mai jos. Practic toate titlurile din seria Call of Duty in aceasta perioada se afla in top.