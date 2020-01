Lumea chiar foloseste Twitter, hai si tu

Acum doua zile am facut o postare-experiment pe Twitter si aceasta a avut un efect neasteptat. Postarea o gasiti mai jos si a fost ceva simplu, am vrut sa vat cati din cei 2682 de urmatori sunt persoane reale (nu roboti) si chiar vad postarile noastre.

Salutare comunitate! Suntem curiosi sa vedem la cata lume ajung, de fapt, tweet-urile noastre. Asa ca daca vedeti aceasta postare dati un semn, fie ca e un comentariu sau un like. šŸ™‚ — Arena IT | Blog de IT (@arenait) January 15, 2020

Au raspuns, prin like 85 de persoane si 13 prin comment. Desi poate parea putin, pentru ca sunt in jur de 3% din urmatori, eu am fost impresionat. De putine ori strangem atatea reactii pe Facebook la subiecte incinse, iar acolo avem peste 17000 de urmatori.

Eu am inceput sa intru mai des pe Twitter in ultime vreme, dupa ce mi-am facut curat in lista de urmariti, pentru ca mi-am construit deja (si e un proces continuu) o lista de surse de informatie foarte faina, si citesc acolo 90% lucruri care ma intereseaza pe mine. Mai putin zgomot, spam si reclame decat pe Facebook. Plus o interfata mai curata.

Eu zic sa incercati si voi, iar daca nu stiti pe cine sa urmariti, pe langa contul @ArenaIT, puteti sa va inspirati si din lista de urmariti de pe contul meu, @DariusJula. S-ar putea ca dupa cateva zile sa va placa, asta mai ales daca sunteti pasionati de subiecte internationale, pentru ca romanii mai putin posteaza pe Twitter, insa avem si acolo cateva surse bune.