NVIDIA scade prețul pentru RTX 2060

Ca urmare a lansării lui AMD Radeon RX 5600 XT, NVIDIA a redus prețul pentru RTX 2060 de la 349$ la 299$. Momentan, doar plăcile Founders Edition, vândute direct de NVIDIA, beneficiază de reducere, însă mai mult ca sigur și partenerii vor lansa curând implementări custom la prețuri mai accesibile.

NVIDIA GeForce RTX 2060 este bazat pe GPU-ul Turing TU106 și are 1920 CUDA cores, 120 TMUs și 48 ROPs. Dispune de 6 GB de memorie GDDR6 cu bus de 192 biți, iar TDP-ul este de doar 160 wați. RTX 2060 este probabil cea mai potrivită placă grafică pentru gaming la rezoluție Full HD, mai ales din perspectiva raportului preț/performanță. Este mai rapidă decât Radeon RX 5600 XT, care are un preț similar, și oferă în plus tehnologiile RTX și DLSS.

Via: wccftech