Fiat-Chrysler si Foxconn vor produce automobile electrice…

…deocamdata doar in China. Iar acordul semnat prevede si dezvoltarea de produse IOV (Internet of Vehicles).

Miscarea vine intr-un context mult mai larg, unul in care grupul a devenit parte a PSA si a semnat un alt acord cu Tesla, pentru a produce masinile americane in fabricile proprii. Ambele miscari au ca scop respectarea legislatiei cu privire la emisiile de CO2 si eficientuizarea costurilor.

Si, cum China este o piata auto imensa, inca in crestere, mai ales in domeniul EV, decizia pare una de inteles. In plus, Foxconn este o companie din Taiwan, insa capitalul fiind unul chinez, cauta sa isi diversifice la maxim productia. Dupa cum stiti, principala activitate pentru ei este productia de iPhone, iar relatiile comerciala americano-chineze par tot mai subrede.

Noua companie este detinuta in cote egale de cele doua entitati, aceasta urmand sa produca de la zero modele electrice. si nu va „electrifica” masini deja existente in portofoliul Fiat sau Chrysler. Apropo de asta, italienii produc deja Jeep Grand Commander doar pentru piata asiatica. Pe de alta parte, Foxconn mai detine participatiuni in alte doua companii EV: Byton si XPeng Motors (la ultima este actionar si Xiaomi).

Ramane de vazut daca asocierea va fi una de succes si daca vor reusi sa exporte si in alte tari produse. De preferat, in tari europene, sa ne bucuram si noi de ele. 🙂

In cazul in care sunteti interesati, articolele noastre despre electromobilitate sunt aici.

Sursa: theverge.com