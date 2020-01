Huawei mai face un pas inspre independenta de Google

Daca tot am aflat ca Huawei a avut vanzari impresionante in 2019, haideti sa vedem si ce planuri mai au in ceea ce priveste independenta de serviciile Google.

Mai ales ca nu se intrevede vreo rezolvare rapida a situatiei tensionate dintre China si SUA. Cel putin nu inainte de alegerile prezidentiale. Cele americane, pentru ca la chinezi este putin mai simplu – in 2018 tocmai ce au votat un amendament ce inlatura limitarea la doua mandate prezidentiale de cinci ani.

Primul pas spre reducerea dependentei de serviciile Big G a fost facut anul trecut, cand HarmonyOS a aparut la orizont. Apoi au lansa Huawei Media Services, iar acum anunta o colaborare cu cei de la TomTom, a caror harti vor inlocui Google Maps. Compania olandeza a declarat ca acordul a fost semnat cu ceva vreme in urma, insa au decis sa nu il faca public pana acum.

Ramane sa vedem daca (sau, mai degraba cand) Huawei va face pasul spre un ecosistem propriu, care nu va depinde deloc de serviciile Google si in ce masura miscarea va avea succes si in afara Chinei.

Apropo, in sondajul nostru, cu privire la serviciile GPS pe care le folositi, TomTom nu apare deloc.

Sursa: gizchina.com