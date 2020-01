ADATA SC685 – SSD extern cu USB Type C

Recent am fost nevoit sa fac back-up de pe laptop pe un hdd extern cu conexiune USB 3.0. A durat fix 4 ore sa copiez 1TB de date. Ca apoi sa aflu de un SSD extern cu conexiune Type C care mi-ar fi scutit o gramada de timp. Astazi o sa vi-l prezint.

Se numeste ADATA SC685 si este un SSD portabil sau extern cu conexiune USB Type C. Are 1TB de stocare si este mai usor decat o cheie de masina sau chiar un stick de memorie.

Iese in evidenta fiind un produs foarte subtire, usor si care nu ocupa mult spatiu. Poti sa-l porti pe post de breloc daca vrei. Insa isi face treaba foarte bine si ofera viteze decente.

Nici pretul nu este unul foarte mare, pleaca de la 50 de euro. Insa la banii astia primesti un SSD de doar 35 de grame si 9.55mm grosime.

L-am primit la test abia dupa ce am realizat back-up pe HDD-ul extern…caci mi-ar fi fost de mare folos. Am rulat niste teste de viteza si rezultatele nu pot spune ca sunt extraordinare, insa tinand cont ca este un SSD pe USB Type C, usor, subtire si la un pret foarte mic, nu pot avea pretentii mari de la el.

Si arata cam asa:

In concluzie, daca vrei un SSD extern/portabil si nu vrei sa cheltui multi bani atunci ti-l recomand. Este clar mai rapid decat un HDD si iti faci treaba foarte bine cu el. Costa de la 50 de euro si este disponibil in mai multe marimi de stocare.