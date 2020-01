UE ia in calcul interzicerea recunoasterii faciale

In timp ce China face din Big Brother o realitate cotidiana, mai aproape de noi, Uniunea Europeana ia in calcul o interdictie de cinci ani pentru folosirea tehnologiei in locurile publice.

Singurele care urma sa fie exceptate de la interdictie proiectele de securitate si activitatile din domeniul R&D. Pentru restul, va exista o perioada de trei pana la cinci ani, in care UE sper sa fie identificata si dezvoltata o metodologie mai sigura pentru a evalua impactul tehnologiei si a masurilor de gestionarea posibilelor riscuri.

Intr-un document de 18 pagini sunt mentionate mai multe aspecte, printre care crearea unor autoritati nationale si regionale care sa monitorizeze activitatile. In plus, firmele din domeniu vor avea de respectat un set de reglementari stricte.

Tot mai multe voci atrag atentia cu privire la posibilitatile ca tehnologia AI din spatele recunoasterii faciale sa fie folosita intr-un mod abuziv si/sau intruziv. Anterior, guvernul federal din SUA a anuntat ca are si el inplan un set de reglementari.

Voi ce parere aveti – UE ar trebui sa mearga pe modelul chinez sau este corecta abordarea actuala?

Sursa: bbc.com