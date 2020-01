Revolut Metal – cat de util este pentru un utilizator obisnuit

Despre Revolut am tot discutat. Puteti gasi si interviul nostru cu Irina Scarlat, Head of Growth – CEE, aici, ia restul articolelor noastre despre serviciul de finetech – aici.

V-am spus in fiecare articol scris de mine ca nu il folosesc ca si card principal, ci exclusiv pentru plati online sau recurente. In plus, pentru ca pe cardul de salariu nu am activat plata contactless, prefer sa transfer cateva sute de lei pentru cumparaturi prin magazine. Este adevarat ca, de cand am reusit sa leg contul de cel de Google Pay, nici nu mai scot cardul din buzunar. Si ar mai fi ceva – in toate excursiile prin tari straine, fie ele de serviciu sau personale, platesc doar cu cardul lor.

Ei bine, acestea fiind spuse, putem concluziona ca sunt un utilizator obisnuit, fara un rulaj prea mare pe cont. Tocmai de aceea am decis sa fac un mic experiment – cat de util este un cont Metal pentru unul ca mine. Si, pentru ca functionalitatea se activeaza pe 12 luni, concluzia o voi publica abia in 2021. 🙂

Pentru cei care nu cunosc, acest beneficiu nu este gratuit, ci poate fi obtinut platind 54.99 RON/luna. In contrapartida, primesti urmatoarele beneficii:

In plus, cardul fizic nu va mai fi de plastic, ci din metal, intr-una din urmatoarele culori: gold, rose gold, black, gray metal si silver metal.

Vorba unui program TV, care rula pe la inceput de deceniu trecut: tineti aproape! 😉