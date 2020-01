Rezultate blind test: Samsung Galaxy S10+ vs. Xiaomi Mi Note 10

Haideti sa vedem cine a „batut”, Xiaomi cu ai sai 108MP si binecuvantarea dxOmark sau Samsung a avut o procesare software mai buna pe senzorul obisnuit de 12MP?

Voi ati votat, eu acum va prezint concluziile. Castigatorul general este Samsung, dar Xiaomi s-a facut remarcat in cateva poze si a evidentiat deja stiutele puncte slabe ale lui Samsung pe partea de fotografie: modul portret si pozele pe timp de noapte. Toate pozele de pe partea stanga au fost facute cu Xiaomi, in timp ce partea dreapta apartine lui Samsung.

Astfel, sample-ul #1 a avut un scor foarte strans intre cei doi: 417 Xiaomi si 452 Samsung. Sample-ul #9 in schimb a scos in evidenta problemele Samsungului izbitor: ingalbenirea agresiva a fotografiilor pe timp de noapte, loc unde Xiaomi s-a descurcat mult mai bine si a invins cu 500 de voturi contra 209 voturi. De fapt singurele poze in care Xiaomi a „stresat” Samsungul cu adevarat au fost cele realizate pe timp de noapte si fotografia portret, sample-ul #17: 429 de voturi pentru Xiaomi si 240 de voturi pentru Samsung. Pe partea video, cu scorul de 421 la 190 a castigat Samsung.

Articolul il puteti gasi aici si puteti vedea rezultatele la fiecare poza in parte.

Puteti accesa pozele folosite la blind test la o rezolutie superioara pentru Samsung aici, iar pentru Xiaomi aici.

Desi Samsung a iesit invingator, Xiaomi Mi Note 10 nu este un telefon de trecut cu vederea, este cu cel putin 1000 de lei mai ieftin la ora actuala decat un S10+ si are un sistem de camere destul de potent.

Nu uitati sa ne vizitati maine pentru un review complet al lui Mi Note 10!