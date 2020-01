Detalii suplimentare despre canalele Eurosport si pachetul 4K de la Digi

Ca urmare a articolului de saptamana trecuta, prin care anuntam lansarea noului canal Eurosport 4K in grila Digi TV (detalii aici), o parte dintre cititori mi-au adresat cateva intrebari. Am selectat doua, care mi s-au parut relevante.

Mai exact, am vrut sa aflam daca meciurile din Premier League urmeaza sa fie transmise si pe noul canal si daca urmeaza sa fie adaugate si alte posturi UHD la extraoptiunea deja existenta, care mai cuprinde canalul propriu Digi 4K. Raspunsul a venit de la Digi, direct, insa prima parte este direct de la Discovery Romania:

„La acest moment, Eurosport 4K aduce competitiile de top pentru care Eurosport detine drepturile internationale, precum turneele de tenis de Mare Slem, Tururile Cicliste, Jocurile Olimpice de Vara, in timp ce pe Eurosport 1 si 2 sunt disponibile competitiile pentru care exista drepturi locale, precum Premier League, FA Cup sau Circuitul ATP. O alta surpriza pe care o pregatim fanilor este aceea ca Eurosport 2 va fi in curand un canal dedicat pentru meciurile din Circuitul ATP si turneele de de Mare Slem, devenind destinatia preferata pentru tenisul de cea mai buna calitate. Pentru mai multe stiri despre continutul Eurosport, puteti urmari canalele noastre oficiale de comunicare, on-air si online.”

In ceea ce priveste planurile pentru includerea altor canale UHD in grila, va transmitem urmatorul raspuns din partea Departamentului Comunicare si CSR Digi :

“Pe masura ce si alte televiziuni vor imbratisa tehnologia 4K, vom cauta sa adaugam noi continuturi in grila Digi TV. Fiind vorba despre o tehnologie aflata, inca, la inceput de drum, este dificil sa anticipam cu exactitate care va fi structura pachetului in viitor. Cand am lansat, in 2018, Digi 4K, era singura televiziune 4K de pe piata locala. Azi, avem deja pachet care cuprinde 2 canale cu continuturi complementare.

In final, ritmul de adoptie a tehnologiei 4K in faza de productie si conceptie de programe TV si viteza cu care publicul va inlocui televizoarele HD cu UHD vor influenta diversitatea continuturilor de acest tip din grila Digi TV.”

Din cate am vazut pe site-ul lor, Digi nu ofera pentru Ungaria optiuni 4K:

Momentan nu iau in calcul achzitia unui televizor compatibil, deci nu nu voi achizitiona pachetul care costa 5 lei/luna. Astept pana mai „imbatranesc” TV-urile din casa si pana apare mai mult continut compatibil. Voi ce parere aveti?

PS: Sper sa nu gresesc, insa cred ca aflati in premiera de la noi despre viitoarea reorganizare a Eurosport 2. 😉