Iata ce telefoane Huawei primesc EMUI 10

V-am tot povestit ca nu sunt un mare fan al acestor skin-uri care vin aplicate peste Android.

Fie ca vorbim despre EMUI sau de MIUI, mi se pare total inutil sa modifici vizual o interfata si sa adaugi aplicatii proprii de calendar, calculator sau e-mail. Insa, stiu la fel de bine ca mare majoritate dintre voi sunteti de alta parere. 🙂

Asadar, desi versiunile beta sunt disponibile deja in China din septembrie 2019, pentru utilizatorii seriei P30, iar recent si pentru cei ai generatiei anterioare – P20.

Incepand din acest an, versiunea stabila urmeaza sa ajunga inca de luna asta pe P30 Pro, P30, Mate 20 Pro, Mate 20, Mate 20 X (4G) si Nova 5T. Compania chineza precizeaza ca in perioada urmatoare va veni randul Mate 20 RS Porsche Design, Mate 20 X (5G), P30 Lite, Nova 4e, P20, P20 Pro, Mate 10, Mate 10 Pro, Porsche Design Mate 10, Porsche Design Mate RS, Mate 20 Lite, P Smart 2019, P Smart Plus 2019, P Smart Pro, P Smart Z, Nova 4 si Nova Lite 3. Din pacate, nu este specificat clar si un timeline. 🙁 Insa stim ca din martie, versiunea beta este prevazuta sa fie livrata pe P30 Lite, seria P20, si seria Mate 10. Pentru restul, din trimestrul urmator.

Desi pare ceva wow!, aflati ca nu este chiar asa. Update-ul aduce doar dark mode, animatii noi si imbunatatiri la nivel de conectivitate.

La final, clasica intrebare: smartphone-ul vostru este pe lista?

Sursa: androidauthority.com