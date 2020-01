Mi Note 10 Review – 108 megapixeli ai lui Xiaomi

In urma cu 2 ani, credeam ca batalia megapixelilor s-a terminat: toti marii producatori pareau asezati la casele lor. Senzorii de fotografie preferati fiind de 12/16MP. Ei bine, noi senzori si-au facut aparitia in ultimii doi ani: P20 Pro cu al sau senzor de 40MP, un alt nou senzor de 48MP folosit pe o multitudine de telefoane, iar cel mai recent unul de 108MP. Xiaomi au fost primii care au spart gheata si au lansat un telefon cu acest senzor: Mi Note 10.

Internetul a „clocotit” de discutii legate de el: cum se descurca, cum sunt pozele in lumina slaba, cum este nivelul de detaliu, etc. La fel de curiosi ca voi am fost si noi, iar colaboratorii nostri de la evoMAG ne-au trimis un exemplar pentru review. Telefonul se poate achizitiona de la acestia la pretul de 2300RON.

Cuprins review

Design si constructie

Software si performanta

Ecran si sunet

Camera foto si video

Baterie

Pret,concluzie, puncte pro si contra

Design si constructie

Demult nu am mai criticat Xiaomi pe partea de design pentru ca nu a fost necesar. Intr-adevar exista unele aspecte in cadrul unui telefon mobil care nu pot fi schimbate: toate au de regula 4 colturi, iar portul de incarcare in partea de jos. Mi Note 10 insa arata de parca Huawei P20 Pro si P30 Pro au avut un copil, iar acesta e rezultatul, asa arata la o prima analiza. Va las poze de mai jos ca sa va convingeti.

Odata ce inspectia initiala s-a terminat, luat in mana, la 208gr pot spune ca este al doilea cel mai greu telefon pe care l-am testat (dupa Mi Max 3). Pe fata, camera foto este ascunsa intr-un teardrop, iar ecranul este curbat destul de agresiv spre margini. Aceasta curbura este putin mai accentuata pe partea din spate. Camerele foto de pe spate sunt pozitionate vertical: un modul cu 3 senzori care este iesit cam 2mm in relief, urmat de inca un senzor singurel si unul pentru macro. Senzorul de amprenta este optic, sub ecran.

Din punct de vedere al constructiei, avem clasica rama de aluminiu intre doua bucati de sticla Corning Gorilla Glass 5. Telefonul cu siguranta nu va castiga nici un premiu la capitolul frumusete. Este cel mai butucanos telefon pe care l-am utilizat, iar fara husa datorita marginilor curbate si foarte alunecos. La grosimea de 9.7mm, daca il faceau fara margini curbate chiar arata ca o mini caramida, deci cumva inteleg abordarea marginilor. Puteau totusi sa o faca mai putin sesizabila. Dupa ce am trecut inapoi la S10+ mi se parea ca acesta are ecranul 100% drept.

O ultima mentiune aici – nu are certificat de rezistenta la apa si praf, dar vine cu o husa in pachet.

Software si performanta

Android 9 Pie cu interfata MIUI Global 11 ruleaza in acest moment pe telefon, urmand ca la inceputul anului sa primeasca Android 10. Cea mai mare problema a mea cu MIUI este lipsa appdrawer-ului. De aceea, dupa prima zi de utilizare a telefonului am descarcat POCO Launcher 2.0 care l-a facut sesizabil mai placut. I-am pus chiar si iconite de Pixel :).

Software-ul vine cu o parte de bloatware care mi-ar fi placut sa lipseasca de pe telefon. Printe acestea se numara 3 jocuri (se pot sterge) si alte aplicatii care acum sunt duplicate pentru ca folosesc altceva: browserul de internet (nu se poate sterge cel default) sau managerul de fisiere.

Interfata se misca foarte bine, nu mi-a agatat niciodata, iar meniul cu setari este bine pus la punct si gasesti usor tot ce ai nevoie. Singura problema pe partea de software pe care am intalnit-o a fost legata de camera foto, care cateodata se deschide greu.

Pe partea hardware vorbim de un procesor Snapdragon 730G octa-core realizat pe o tehnologie de 8nm. G-ul din nume vine de la gaming si nu de la 5G. Avem 6 nuclee la 1.8Ghz si 2 nuclee la 2.21Ghz. Memoria interna este de 128GB, iar RAM 6GB. Rezultatele din Geekbench aici, iar Antutu mai jos.

Ecran si sunet

AMOLED de 6.47 inch cu o rezolutie Full HD+ 1080×2340 ii asigura culori placute, un negru intens si o placere in utilizare. La fel ca Mi 9T si Mi A3, Xiaomi pare ca are un pattern de probleme cu senzorul ambiental al ecranului. Toate cele 3 modele pe modul luminozitate auto, in lumina scazuta se inchid atat de tare incat te chinui sa le folosesti. Ecranul este compatibil cu HDR10 si acopera spectrul de culori DCI-P3. Datorita curburii pronuntate a ecranului in schimb, de multe ori m-am trezit scriind cuvintele gresit in conversatii, chiar se intampla. Nu am mai patit asta pe nici un alt telefon.

Pe partea audio, avem sunet mono prin difuzorul de la baza telefonului. Surprinzator, acesta este puternic si pentru un singur difuzor produce sunete de calitate. Singura problema pe care am intalnit-o, dupa obisnuinta cu stereo este ca mereu imi dadeam seama de partea din care se aude sunetul.

Camera foto si video

Si iata-ma ajuns la partea care probabil va intereseaza cel mai mult: hype-ul creat in jurul camerei foto de 108MP este pe bune sau nu? Mai intai sa trecem prin specificatiile complete ale camerei foto, care pe hartie pare cea mai avansata la ora actuala. Senzorul principal de fotografie, Isocell Bright HMX 108 a fost dezvoltat in colaborare cu Samsung, pe langa acesta mai avem un senzor ultrawide de 20MP, unul de 12MP zoom 2x, unul de 5MP care face upscale la 8MP pentru zoom 5x si unul de 2MP pentru macro. Pentru selfie-uri un singur senzor de 32MP. Hai sa-l vedem in practica. Pentru cei interesati, am facut si un blind test intre Mi Note 10 si Galaxy S10+, puteti consulta articolul de aici.

====>Toate pozele din articol le puteti gasi la o rezolutie mai buna aici.<====

poze de la camera principala:

poze realizate cu camera principala pe noapte

selfies

poze ultra-wide

poza normala, poza zoom 2x si zoom 5x

Baterie

Pe langa camera foto de 108MP, un alt aspect pe care Xiaomi s-a concentrat a fost capacitatea bateriei: 5260mAh. Dupa cum va spuneam la capitolul design si constructie, capacitatea acesteia nu a putut fi ascunsa. Cred ca pozele vorbesc de la sine cand vine vorba de autonomie: niciodata nu am avut un screen on time mai mic de 7 ore, iar maxim am atins 10 ore! Am reusit sa folosesc telefonul 2 zile fara probleme. Daca sunteti cel mai agresiv dintre utilizatori, incarcatorul cu fast charge la 30W vine in ajutorul vostru. In 30 de minute incarca 58% din baterie, ce inseamna aproape 3000mAh. Efectiv nu am ce sa-i reprosez la acest aspect: se incarca repede si are o autonomie de zile mari. Dupa cum era de asteptat insa, designul si constructia au avut de pierdut aici.

Pret,concluzie, puncte pro si contra

Xiaomi Mi Note 10 se poate achizitiona de la evoMAG la pretul de 2300RON.

Pro

autonomie si baterie monstru

incarcare rapida buna

filmare [email protected] foarte detaliata

poze reusite

slot card SD si jack 3.5mm

senzorul de amprenta sub ecran merge bine

Contra

butucanos

MIUI inca e departe de a fi o interfata apreciata, noroc cu Poco Launcher

camera foto mai face figuri

lipsa [email protected]

modul auto-brightness defectuos