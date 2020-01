Si Sundar Pichai cere reglementarea domeniului AI

Iata ca nu doar Uniunea Eurpeana solicita reglementarea domeniului AI! Mai nou, CEO Alphabet si Google, Sundar Pichai cere acelasi lucru.

Acesta spune ca trebuie facut totul pentru a putea preveni pericole precum tehnologiile de recunoastere faciala sau deep fake. Insa totul trebuie sa tina cont de echilibrarea balantei dintre „potentialele pericole cu oportunitatile sociale.”

In plus, el mai declara ca o companie precum cea condusa de el are nevoie de reguli stricte, ferme dar si obiective, pentru ca ea nu poate dezvolta tehnologii noi pe care piata sa decida cum sa le utilizeze. „Cred ca este prea important ca inteligenta artificiala sa fie reglementata, pentru ca este prea importanta pentru a nu fi luata in considerare. Singura problema este cum vom face asta”.

El mai declara ca unele domenii – precum autonomous driving – au nevoie de reguli noi, pe cand altele – cum este cel de sanatate – are nevoie doar de o extindere a regulilor deja existente si asupra produselor si tehnologiilor AI.

Ramane sa vedem cum va evolua legislatia din domeniu, pentru ca este tot mai clar ca ea trebuie creata si armonizata cu tehnologia actuala. Voi ce parere aveti?

