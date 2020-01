Poze reale cu Xbox Series X si-au facut aparitia pe net

Noua consola Xbox nu a scapat de ochii curiosi si a fost pozata in toata gloria sa.

Desi este marcata drept prototip, acesta va fi cu siguranta design-ul final al consolei. Series X seamana cu o unitate PC mid-tower si probabil asemanarea nu este intamplatoare. Faptul ca noua consola nu va avea exclusivitati si va imparti absolut toate titlurile cu PC-ul a fost facut deja public si cum spuneam acum ceva vreme intr-un articol este o miscare curajoasa. Va fi interesant de vazut din punctul de vedere al gamerilor ce platforma vor alege: PC sau Xbox. In plus, Microsoft nu doreste sa ii marginalizeze nici pe cei cu console din generatia One, care vor primi in masura posibilitatilor in continuare titluri noi.

In pozele ajunse pe internet se pot vedea porturile existente pe consola, vorbim de un port HDMI, 2 porturi USB tip A, portul Ethernet, portul de alimentare si un port audio digital. Consola fiind un prototip prezinta si un port pentru debugging. Exista sanse ca in varianta finala, porturile sa se prezinte in alt format si sa mai primeasca altele.

De asemenea, s-ar putea ca noua consola sa foloseasca un SSD din noua generatie, un NVMe Gen4 SSD, care foloseste un controller PS5019-E19T. Viteza maxima pentru citire a acestui SSD este de 3.6GB/s, iar de scriere de 2.2GB/s.

[sursa]