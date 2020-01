Cafeluta IT 22.01.2020 – telefoane ieftine cu 5G, procesoare noi Qualcomm si altele

Huawei – planuieste sa faca un telefon 5G foarte ieftin: 150$ – acesta este asteptat in cursul acestui an sau la inceputul anului viitor. [sursa]

Qualcomm – a anuntat 3 noi procesoare din gama entry-level si mid-range: Snapdragon 720G, Snapdragon 662 si Snapdragon 460. Snapdragon 720G este realizat pe o tehnologie de 8nm, in timp ce celelalte doua pe 11nm. [sursa]

OnePlus 8 Pro – apare din nou scapat pe internet si de data aceasta aflam ce rata de refresh putem seta manual pe telefon: 60hz, 90hz sau 120hz. De asemenea, poza confirma ca telefonul va avea camera de selfie-uri intr-un hole-punch, moda introdusa de Samsung. [sursa]

Tencent – va colabora cu Black Shark pentru a crea un nou telefon de gaming. In trecut, Tencent a colaborat cu Asus pentru ROG Phone ll Tencent Edition. Acestia se vor concentra atat pe partea software cat si pe hardware pentru a crea un telefon cat mai atractiv din punct de vedere al gamingului. Tencent detine si PUBG Mobile, care la fel ca varianta de PC, este un adevarat succes la nivel global. [sursa]

Poco – a devenit de curand un brand independent si sunt in lucru 3 telefoane. Un video cu posibilulu Poco F2 lite este deja pe internet. [sursa]

Last of Us 2 – ar putea fi lansat si pe PC, conform unui post gasit pe Linkedin, pe care nu il pot deschide din pacate, dar va las cu sursa.

Dying Light 2 – titlu care ar fi trebuit sa fie lansat in primavara, a fost amanat fara a fi oferita o noua data de lansare.