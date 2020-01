Disney+ ajunge si in Europa

Rivalul lui Netflix ajunge si in Europa incepand din luna martie. Disney+ este serviciul de streaming video care va rivaliza cu Netflix si care este preferat de foarte multa lume. Aplicatia Disney+ a fost descarcata in primele 2 luni de la lansare de catre 41 de milioane de utilizatori. Pe 24 martie ajunge in Europa si va fi disponibila prima data in Germania, Franta, Italia, Spania, Austria, Elvetia, Irlanda si Marea Britanie.

In vara serviciul de streaming va fi disponibil si in alte tari din Europa. Speram sa ajunga si in Romania in acest an.