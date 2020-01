Doom Eternal a fost jucat timp de 3 ore de mai multi jurnalisti

Iar noi am primit secvente proaspete de gameplay, precum si pareri legate de titlul care va fi lansat in martie anul acesta. Rip & Tear!

Seria Doom a primit un reboot in 2016 si a reajuns in inima gamerilor care indragesc titlurile FPS. Astfel Doom Eternal, continuarea directa a lui Doom 2016, este asteptata pe 20 martie, iar mai multi norocosi au avut ocazia sa joace primele 3 nivele ale jocului direct la sediul Bethesda.

Jocul este deja in build final si pana acum, din video-urile urmarite de mine, nimeni nu a avut ce sa-i reproseze noului joc. Incepand de la grafica adusa la un nou nivel, gameplay-ul si mai energic decat in 2016, coloana sonora a lui Mick Gordon, totul pare realizat cu atentie. Ce deosebiri exista intre noul titlu si Doom 2016? Povestea este prezentata prin intermediul filmuletelor, dar fara a afecta experienta gameplay-ului, Doom slayer va merge in mai multe locatii nu doar pe Marte si Iad cum a fost in 2016, ii putem vedea ceva mai bine chipul si s-a introdus mai mult platforming. Acest ultim aspect este singurul punct care personal nu mi se pare atractiv, dar pana nu voi pune mana pe el nu pot sa ma pronunt. Va las cu impresiile catorva YouTuberi, pentru ca din nou, cei de la IGN nu stiu sa joace shootere i-am exclus.

Doom Eternal este disponibil la precomanda pe Steam, Altex , PCGarage sau CDKeys.com.