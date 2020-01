Intel pregătește reduceri de prețuri

Procesoarele AMD Ryzen din noile generații se bucură de un real succes comercial, iar asta le cam dă bătăi de cap celor din tabăra albastră. Pentru o foarte lungă perioadă de timp, Intel a ținut sus prețurile și a lăsat-o mai moale cu îmbunătățirile de la o generație la alta, însă este foarte posibil ca în perioada următoare să asistăm la o ripostă agresivă din partea gigantului american. Procesoarele Intel HEDT din ultima generație au primit reduceri substanțiale de prețuri, iar în cea de-a doua jumătate anului am putea vedea prețuri mult mai accesibile și pentru procesoarele mainstream. Informația nu a fost confirmată pe căi oficiale, însă vine din partea unor surse credibile din rândul producătorilor de PC-uri. AMD este deja fruntaș la vânzări cam pe la toate magazinele de specialitate și, cu toate că nu va reuși să recupereze prea curând cota de piață pierdută pe vremea procesoarelor Bulldozer, dominația Intel este pusă sub semnul întrebării în anii ce urmează. Tranziția greoaie la procesul de fabricație pe 10 nm și problemele tot mai dese cu stocurile sunt, de asemenea, factori ce avantajează AMD.

Intel are însă un as mânecă: procesoarele mobile ultra-low-voltage pe care le găsim pe ultraportabile. AMD nu dispune încă de soluții competitive pentru acest segment de piață, exemplul cel mai bun fiind Surface Laptop 3 15″, care are autonomie și performanțe mult mai slabe decât modelul business, prevăzut cu procesoare Intel 10th gen.

Sursa: hothardware.com