7 laptop-uri de gaming la acelasi pret – care merita?

Ma uitam pe eMAG in ideea sa fac un top cu laptop-uri mid-range de gaming. In cautarea mea am gasit 7 laptop-uri la aceeasi valoare si am decis sa le compar aici pe site. Nu este un top propriu-zis, nu am ales „cel mai bun laptop” ci am ales sa analizez niste modele la acelasi pret cu specificatii destul de similare. Urmeaza si un top cu laptop-uri de gaming pe categorii de pret.

In cazul de fata sunt doar 7 laptop-uri de la 7 producatori diferiti cu aceeasi valoare. Haideti sa va spun despre fiecare cate ceva:

Dell Inspiron G3 3590

Specificatii

Procesor i7-9750H pana la 4.5GHz

Ecran 15.6 inch Full HD IPS 144Hz

16GB RAM

1TB HDD

256GB SSD M.2

Placa video GTX 1660Ti

Windows 10

Senzor de amprenta

Tastatura iluminata alb

Se intampla sa am acest model la test si o sa urmeze si un review in curand. Laptop-uri Dell nu am testat recent, dar sunt placut impresionat. Este bine construit si are un design mai elegant.

Poate fi usor confundat cu un laptop office si are toate porturile asezate corect. Adica mufa de alimentare pe stanga, iesirile video tot pe stanga si USB-uri pe ambele parti. Are buton de power cu senzor de amprenta integrat, ceea ce m-a surprins placut.

Sistemul de racire este chiar bun si mai silentios decat la alte modele. Daca vrei un laptop elegant si puternic atunci Dell Inspiron G3 3590 este chiar un model reusit si vine si cu Windows 10 instalat si activat.

O sa vedeti pana la final ca acest model este cel mai echilibrat. Nu uitati ca Dell are si divizia Alienware.

HP Pavilion 17

Specificatii

Procesor i7-9750H pana la 4.5GHz

Ecran 17.3 inch Full HD IPS 144Hz

16GB RAM

512GB SSD

Placa video GTX 1660Ti

Fara Windows

Desi ofera un ecran mai mare decat rivalul Dell, acesta nu vine cu un HDD pentru stocarea datelor ci doar un SSD de 512GB. Pentru Windows + aplicatii instalate este suficient, dar daca ai ceva mai mare de stocat nu o sa ai unde.

In plus nu vine cu Windows instalat si pentru multi este un minus si un cost suplimentar. In rest are acelasi procesor si aceeasi placa video ca modelul de mai sus. Plus ca are portul de alimentare pe partea dreapta, o amplasare proasta si in timp ce vei utiliza mouseul o sa te lovesti de cablul de alimentare.

MSI GL75

Specificatii

Procesor i7-9750H pana la 4.5GHz

Ecran 17.3 inch Full HD IPS 120Hz

8GB RAM

512GB SSD

RTX 2060

Fara Windows

Din start se poate observa un avantaj major fata de celelalte modele prezentare mai sus: placa video net superioara, RTX 2060. Da, este o placa foarte buna pe laptop-uri. In plus are si un ecran mare de 17.3 inch, insa cu 120Hz in loc de 144Hz, ceea ce ma face sa cred ca este dintr-o generatie mai veche.

Nici acesta nu vine cu HDD ci doar un SSD de 512GB, iar Windows-ul lipeste. Exact ca modelul de la HP, portul de alimentare este pe partea dreapta, iar trackpad-ul este dus prea mult in partea stanga si in timpul sesiunilor de gaming o sa il atingi din greseala si nu o sa intelegi de ce nu mai ai control asupra mouseului.

Lenovo Legion Y740

Specificatii

Procesor i5-8300H pana la 4.0GHz

Ecran 15.6 inch Full HD 144Hz

16GB RAM

512GB SSD

RTX 2060

Fara Windows

Un laptop aparent bun la prima vedere dar cu un procesor vechi de 2 generatii. Procesorul este un i5 inca bunicel dar totusi este un model de acum 2 ani. Totusi, amplasarea porturile pe partea din spate este cea mai buna.

Nu vine cu Windows dar are un SSD mare si o placa video puternica. Este un model destul de echilibrat.

Acer Nitro 7

Specificatii

Procesor i7-9750H pana la 4.5GHz

Ecran 15.6 inch Full HD IPS 144Hz

16GB RAM

512GB SSD

Placa video GTX 1660Ti

Sistem de operare Linux

Laptop-ul a disparut din oferta la scurt timp…

Am testat acest model si aveti AICI review-ul lui. Este un laptop bun cu sistem de racire potent, o tastatura foarte placuta si specificatii bune. Porturile sunt amplasate corect, ruleaza Linux din cutie si nu are HDD. Este un model de luat in calcul.

ASUS ROG Strix G531

Specificatii

Procesor i7-9750H panala 4.5GHz

Ecran 15.6 inch Full HD IPS 120Hz

8GB RAM

1TB stocare HDD

512GB SSD M.2

Placa video GTX 1660Ti

Fara Windows

Am detinut si eu un laptop ASUS pana de curand si pot spune ca sunt modele chiar reusite. Modelul de fata are cam tot ai nevoie mai putin cei 8GB de RAM. Poti oricand sa il desfaci si sa mai adaugi inca 8 asa cum am facut si eu.

Lipsa unui sistem de operare este un minus, dar poti sa te bucuri de trackpad-ul nou ce integreaza si NumPad-ul. Are o constructie buna si un sistem de racire performant.

La final…

Toate laptop-urile au acelasi pret, 5700 lei, deci sunt modele mid-range pentru gameri. Nu sunt nici modele low cost dar nici modele high end cu RTX 2070/2080. Sunt la mijloc, fix acea nisa unde se vand cele mai multe modele.

Majoritatea vin cu specificatii identice si ies in evidenta cu ceva anume, intr-un sens pozitiv sau negativ. Ce am remarcat este ca toate aceste modele si majoritatea din acest segment vin cu procesoare Intel si placi video Nvidia. De altfel, daca esti in cautarea unui laptop bun atat la gaming cat si pentru office si ai un buget de peste 1.000 euro, recomand sa te orientezi spre unul cu placa grafica dedicata, fie ca vorbim de modelele mai mainstream GTX (seria 16xx) sau cele cu performante mai ridicate, din seria RTX (20xx).

Dintre cele prezentate le-am vazut pe toate mai putin modelul de la HP. Am detinut un ASUS, acum ma joc pe un Dell, cel prezentat, cu Acer am cochetat ani la rand, Lenovo am vazut la toti prietenii mei si cu MSI abia de curand am inceput sa pun mana pe noile modele.

Personal Dell imi place cel mai mult dintre toate. Imi place design-ul simplu si elegant dar care ascunde o putere mare de procesare. Voi ce parere aveti?

PS: Am inceput articolul acum 2 zile, dar pana la publicare anumite preturi s-au schimbat un pic.