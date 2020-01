Noul Renault Zoe disponibil in Romania

Noul Renault Zoe este incepand de ieri disponibil in Romania, a aparut oficial pe site si in configurator si, surpriza, deja se poate comanda. Iar comanda se face de pe stoc si preturile incep de la 30.350 Eur, adica sub pretul vechiului Zoe.

Si asta pentru ca la 30.350 Eur (pret cu TVA si fara subventia de la stat), poti cumpara varianta ZE 40, adica vechiul motor de 110 CP si baterie de 40 kWh. Incepand de la 32250 Euro poti cumpara deja noul motor de 135 CP si baterie de 50 kWh.

Noul Renault Zoe promite o autonomie de pana la 395 KM (WLTP) si face parte din lista masinilor interesante care vor fi disponibile in 2020 in Romania. Preturile ar putea incepe de la sub 20.000 Euro cu subventia de la stat. Mai multe detalii pe site-ul Renault.

In caz ca ati ratat subiectul, am fost in Berlin la DRIVE VW Forum, un loc unde sunt expuse VW ID3, ID Crozz si alte masini electrice din grup. Am facut si un video de acolo.