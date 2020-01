Telefonul lui Jeff Bezzos – piratat de sauditi

Mai tineti minte ca v-am scris, acum cateva zile, ca nu mai functioneaza WhatsApp? Ei bine, daca urmariti povestea de mai jos cu atentie, veti descoperi ca nu este musai un lucru rau acest downtime.

Despre Jeff Bezzos am mai discutat aici, fie ca am amintit despre Amazon sau despre Blue Origin, compania lui de explorare spatiala. Si, daca sunteti interesati, va las mai jos un infografic cu toate companiile sale, la care este proprietar sau doar actionar:

Si acum, sa revenim la ideea principala a articolului de fata: in aprilie 2018, in timpul unei vizite in SUA, printul mostenitor Mohammed bin Salman a fost invitat la o cina la care, printre altii, se afla si Jeff Bezzos. Acesta din urma era, la acea vreme, cel mai bogat om din lume. Dorind sa isi promoveze imaginea de reformator al dinastiei saudite, printul a folosit evenimentul pentru a se afisa alaturi de proprietarul Amazon si de alte celebritati – cum ar fi Kobe Bryant, fostul star din NBA. Este lesne de inteles ca, la final, invitatii au facut schimb de numere de telefon.

La o luna dupa aceea, printul saudit i-a trimis lui Bezzos un mesaj video criptat, pe WhatsApp. Nu este clar daca miliardarul american l-a vizionat, insa cert e ca, la cateva ore dupa aceea, o mare cantitate de date din telefonul sau a fost transmisa catre … sa zicem ca spre altcineva. Daca sunteti curiosi despre filmulet, ei bine, imi pare rau sa dezamagesc o parte dintre voi, insa era unul comercial, despre telecomunicatii. Basca, era si in araba. 🙂

La inceputul lui octombrie, in acelasi an, jurnalistul Jamal Khashoggi era ucis in consulatul Arabiei Saudite din Istambul. Pe langa faptul ca era un dizident cunoscut al regimului, el era si jurnalist celebru la The Washington Post, ziar detinut de nimeni altul decat Jeff Bezzos! Stiu ce veti spune, nu au existat dovezi directe care sa arata ca a fost intr-adevar o crima coordonata de Mohammed bin Salman, insa au existat destule dovezi indirecte. Iar cotidianul american a fost in fruntea celor care le-au facut publice. Deci, nu a fost vreo surpriza ca, din 15.10.2018, o companie de presa masiva, coordonata de la Riad, este indreptata impotriva fondatorului Amazon. Colac peste pupaza, in noiembrie, mostenitorul coroanei ii trimite un meme lui Bezos, folosind aceeasi retea. Daca nu vi se pare relevant, va spun doar ca femeia din poza seamana cu amanta de la acea vreme a miliardarului. Abia peste cateva saptamani relatia avea sa devina publica, fapt ce denota ca sauditii aveau acces la anumite date confidentiale. Mai jos aveti acel mesaj si poza cu cei doi indragostiti. Trageti voi concluziile daca seamana sau nu:

In ianuarie 2019, tabloidul The National Enquirer a publicat o serie de articole despre relatia extraconjugala mentionata anterior, si a spus ca detine chiar si anumite poze trimise intre cei doi, care sunt prea indecente pentru a fi dezvaluite. Ca urmare a acestui eveniment, in iulie, MacKenzie si Jeff finalizeaza procesul de divort.

In tot acest timp, seful Amazon a publicat si el o serie de articole prin care acuza proprietarii ziarului repsectiv de relatii prea apropiate de statul saudit si de santaj la adresa sa. In martie acesta a primit si confirmarea sefului de securitate personala ca printul bin Salman a fost cel care i-a accesat fisierele din telefon, prin acel mesaj corupt. Cu o luna inainte de divort, ca urmare a procesului de investigatie deschis de Organizatia Natiunilor Unite in cazul de asasinare a lui Jamal Khashoggi, telefonul lui Bezzos a fost verificat si de experti ai organismului, care au confirmat atacul cibernetic.

Dupa cum spuneam, cateodata este chiar bine sa mai cada cate o retea sociala… Ma intreb insa daca Jeff Bezzos a trecut pe Telegram de atunci! 🙂

Sursa: businessinsider.de