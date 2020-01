Uniunea Europeana propune un standard pentru cablurile dispozitivelor. Apple refuza.

Uniunea Europeana a propus ca toate dispozitivele mobile sa foloseasca un singur tip de conector, USB Type C. Adica inclusiv cele Apple. Doar ca americanii au ceva de spus si nu considera aceasta propune ca fiind una inteligenta.

Inca este doar o propunere din partea UE, partial buna daca ma intrebati pe mine. Daca toate telefoanele ar folosi acelasi tip de conector ne-ar ajuta si pe noi in mai multe feluri. Doar ca Apple are ceva de comentat si are dreptate.

Ei considera ca daca toate companiile ar fi obligate sa foloseasca un singur tip de conector, nu ar mai exista inovatie si totul s-ar bloca. Cumva adevarat daca ma intrebati pe mine. Tot Apple mai spune ca aceasta initiativa ar produce foarte multe deseuri din actualele cabluri si incarcatoare.

As vrea sa existe un standard pentru conectori astfel incat sa nu ne mai chinuim sa gasim cablul potrivit. Daca zvonurile sunt adevarate, Apple o sa vina cu un iPhone fara porturi doar ca sa le faca oamenilor care au venit cu aceasta propunere 🙂