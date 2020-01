Google I/O 2020 confirmat intre 12-14 mai

Google a confirmat evenimentul I/O din luna Mai unde ne asteptam sa vedem cateva noutati. Vedeta este Pixel 4a, un model de buget derivat din actualele modele Pixel 4 si Pixel 4XL.

Pe langa telefon ne asteptam sa vedem si Android 11 beta. In rest mici anunturi despre produsele lor si probabil noi lansari despre care nu stim nimic. Daca sunteti pasionat de acest eveniment si vreti sa il urmariti, Google o sa faca stream pe Youtube la momentul respectiv.

Cosmos aligned. We'll be back at Shoreline Amphitheatre in Mountain View for this year's #GoogleIO on May 12-14! pic.twitter.com/3bZqriaoi1

— Sundar Pichai (@sundarpichai) January 24, 2020