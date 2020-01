Epson EF-100B – proiectorul pe care s-ar putea sa-l cumpar si sa renunt la televizor

Nu sunt fan proiectoare si recunosc ca nu sunt tocmai cele mai interesante produse. De curand am testat un proiector de la Epson, un model interesant care m-a facut sa-mi doresc unul pentru mine. Va spun imediat despre ce este vorba.

Epson EF-100B este un proiector portabil de mici dimenisuni care poate incapea fara probleme intr-un ghizodan de laptop. Il puteti lua cu voi oriunde pentru ca nu este la fel de mare ca un proiector conventional.

Totusi, EF-100B este un proiector care arata si bine si se vede bine in ciuda asteptarilor mele. Am cochetat foarte mult cu proiectoare BenQ si stiam din experienta ca acelea sunt printre cele mai bune. Epson nu am testat niciodata.

Insa cu acest model pot spune ca sunt decis sa-mi cumpar un proiector pentru dormitor. De ce? Pentru ca imaginea este mult mai buna decat pe un televizor si pentru ca pot alege cat de mare sa fie proiectia.

Proiectorul in cauza stie sa redea o diagonala de 150 inch, foarte mare pentru orice utilizator normal. Dar la fel de bine poate sa redea si pe o diagonala de 50 de inch daca nu ai un perete foarte mare.

Eu l-am testat pana sa imi renovez camera si din lipsa de spatiu a trebuit sa improvizez cumva pentru a putea testa acest proiector. Dar imediat dupa ce am terminat de renovat camera si am scapat de mobila veche si peretii au devenit albi, mi-am dat seama ca pot monta un proiector.

Desi v-am spus ca mi-am luat un televizor Panasonic la oferta foarte buna, il folosesc doar pentru Netflix si Youtube atunci cand ma pun in pat. Observand cat de bine se vede acest proiector ruland filme de pe Netflix am decis ca ar fi o idee mai buna sa renunt la televizor pentru un proiector.

Am vazut la foarte multi oameni prezenta unui proiector in tavan, discret, care proiecteaza imaginea pe o panza alba sau chiar pe un perete alb, in living sau dormitor. In general acele persoane nici nu au abonament de cablu ci doar urmaresc Netflix, Youtube, HBO GO si Amazon Prime direct din proiector cu un Chromecast.

EF-100B m-a surprins placut cu imaginea cinematica pe care a reusit sa o redea intr-un spatiu improvizat si pe un perete GALBEN! Am rulat The Irish Man si filmul s-a vazut superb, mai bine decat pe televizorul meu 4K.

Proiectorul are o sursa de lumina laser si tehnologie 3LCD, adica are o durata mare de viata si o luminozitate puternica incat poate fi utilizat chiar si cu lumina aprinsa. Am testat asta si se vede in continuare bine chiar daca in incapere lumina este puternica.

De asemenea, este foarte usor de folosit. A fost cel mai simplu setup de pana acum deoarece din proiector poti corecta imaginea si volumul. Ai si un meniu pe telecomanda, dar sincer nu prea o sa ai nevoie de el.

Pe spate ofera un port HDMI unde poti conecta orice consideri tu ca este nevoie. Poti pune un Chromecast, un laptop, orice vrei tu sa redai prin acel port. Este simplu, elegant si in tot acest timp performant.

Stiu ca exista proiectoare mai capabile in piata, dar acest Epson costa 3849 lei la avstore. si pe mine m-a convins. Nu stiu daca voi lua fix acest model sau ceva mai bun, insa un proiector poate fi o solutie mai buna decat un televizor daca doar urmaresti filme.

Am aflat ca Epson produce proiectoare foarte bune pentru toate mediile de utilizare si nu sunt de ignorat. EF-100B este un model elegant cu o textura ce imita pielea si insertii din plastic auriu care il fac sa para un produs premium foarte elegant. Practic nu vrei sa-l ascunzi la cat de bine arata.

Voi ce parere aveti? Ati renunta la televizor pentru un proiector bun si pe care sa nu il mai schimbat pentru urmatorii aproximativ 10 ani?