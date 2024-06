Acer Nitro 14 – un laptop pentru nevoile de baza

Laptopurile de 14 inch mi se par ideale daca esti pe drumuri tot timpul. Sunt o idee mai mici decat cele de 15.6 inch, mai usoare, le poti transporta mai usor si au un format mai prietenos.

Nu o sa vedeti teste aici deoarece am avut un prototip. Se mai intampla sa primim astfel de produse si atunci nu putem face nici un fel de test deoarece produsul va fi usor diferit fata de versiunea pe care o veti gasi in magazine. Se poate intampla ca memoria RAM sa fie alta, SSD-ul sa fie altul si astfel sa prezentam un produs care va avea alte performante.

Ca idee, am primit un Acer Aspire 14 cu urmatoarele specificatii:

Procesor Intel Core 7 150U

Placa video NVIDIA GeForce RTX 2050 4GB

8GB RAM DDR5

512GB SSD PCIe NVMe

Baterie 50Wh

Wi-Fi 6E si Bluetooth

Este un laptop bine dotat, dar cu procesor care nu este neaparat puternic. Este un model ULV care va oferi un consum redus de energie, un TDP mic si performante decente. Fiind echipat cu o placa video RTX 2050 4GB, si ea destul de slabuta, cred ca este un sistem ideal pentru cei care vor un laptop pentru munca de zi cu zi de la birou, iar in pauza de masa vor sa se joace un CS, un LOL/DOTA sau un joc care nu necesita hardware performant.

Ecranul de 14 inch este un IPS cu margini foarte subtiri, rezolutie WUXGA, iar difuzoarele stereo integrate se aud foarte bine. Au volum foarte ridicat.

Carcasa este din plastic, dar unul decent. Pare destul de robust si ar rezista in timp la abuzuri. Partea de conectivitate este si ea decenta, oferind 1x USB C, 1x HDMI, 2x USB 3.2, jack audio.

Racirea este foarte buna, are grile de ventilatie pe toate partile. Are un singur ventilator atat pentru procesor cat si pentru placa video, dar racirea este foarte buna in ciuda acestui aspect.

Capacul spate se poate scoate si are 10 suruburi de aceeasi dimensiune, deci cand il scoateti nu aveti grija sa puneti suruburile dupa dimensiune. O sa observati si ca are un slot liber pentru RAM DDR5, deci puteti face un upgrade foarte usor, la fel si SSD-ul poate fi usor schimbat.

Este un laptop interesant, bine facut si care ofera strictul necesar. Apreciez ca poti face usor upgrade la componente, are un ecran bun dar nu foarte luminos, tastatura este silentioasa si cred ca puteau implementa ceva mai multe porturi. Racirea este buna, difuzoarele sunt decente, iar performantele pentru configuratia asta de CPU si GPU sunt, dupa parerea mea, suficiente pentru munca de zi cu zi, insa fara sa fie abuzat in diferite programe care necesita harwdare performant.

Este usor de transportat pentru ca este usor si subtire, iar incarcatorul are dimensiuni reduse si poate incapea si in buzunar. Pretul? Este in functie de configuratie, dar il gasiti si sub 2000 lei dar si peste 2000 lei pe eMAG.