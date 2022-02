SSD ADATA Legend 750 – aveti incredere in SSD-urile ADATA?

ADATA ne trimite la test periodic SSD-uri, memorii si diferite accesorii. Noi din tot ce am testat nu am stricat nimic, ba din contra, unele produse merg si astazi. De exemplu memoriile mele RAM, un incarcator ADATA si un SSD. Astazi am primit un alt SSD la test, Legend 750 de 1TB, un model accesibil si bun.

Intreb daca aveti incredere in produsele ADATA deoarece multi prieteni m-au luat peste picior cand le recomandam produsele lor. Multi mi-au spus ca au avut experiente neplacute cu anumite SSD-uri care au crapat peste noapte.

In principal problema este la SSD-uri aparent caci de alte produse n-am vazut ca lumea sa se planga. Eu vin in apararea ADATA deoarece pana acum nu am avut nici o problema cu produsele lor.

Am testat numeroase modele de SSD-uri, atat interne cat si externe, memorii RAM, accesorii…toate functionand fara probleme chiar si la cativa ani distanta.

Tin minte pe vremea lui Symbian ca nu avea bani de carduri de memorie Kingston si luam ADATA la jumatate de pret. Cine avea card ADATA de 1GB era smecher pe vremea aia.

Legend 750 este un SSD pe care o sa-l gasiti in capacitati de 500GB, 1TB si 2TB. Este un model format M.2 cu interfata PCI Express x4 si atinge viteze de pana la 3500MB/s la citire si 3000MB/s la scriere.

Nu este un SSD lent si pentru ce capacitate are ofera un pret corect. Costa 550 lei la Altex in versiunea de 1TB si are si radiator care se lipeste cu o banda adeziva peste el.