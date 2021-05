BenQ SW321C este un monitor profesinal cu conectivitate USB Type C

Nu obisnuiesc sa va vorbesc despre monitoare profesionale de editare foto/video sau chiar arhitectura. Nu sunt in masura sa le testez pentru ca nici nu lucrez in domeniu. Dar pot sa vi le prezint ca sa stiti despre ce este vorba.

SW321C este un monitor scump si gandit in special pentru fotografi. Are o diagonala de 32 de inch, rezolutie 4K, IPS si numeroase tehnologii care-l fac ideal pentru a edita poze.

De design nu o sa va vorbesc. Imaginile vorbesc de la sine, dar este un monitor clasic care pare sa fi fost desenat acum 10 ani. Chiar daca nu arata senzational trebuie sa ma credeti ca este foarte greu, foarte solid. Piciorul si talpa sunt realizat din metal. Abia il misti pe birou, iar controlul este foarte bun. Daca vrei sa-l rotesti in mod portret poti sa o faci fara probleme caci nu se va misca de pe birou nici macar 1 mm.

Ceea ce conteaza cu adevarat la acest monitor este panoul si conectivitatea, caci astea sunt atuurile sale. Voi incepe cu panou si asa cum va spunea este un 32 de inc cu rezolutie 4K. Si atat? Nu.

Monitorul are parte de o calibrare profesionala inca din cutie, deci voi nu mai trebuie sa-l calibrati acasa. Paleta de culori este de 99% AdobeRGB, 100% sRGB/Rec.709 si 95% din DCI-P3. Asta inseamna ca va reda perfect culorile si fix de asta ai nevoie.

De asemenea, precizia culorilor pentru reproducerea imaginilor originala este esentiala. Tabelul de cautare cu 16 biti (LUT) imbunatateste precizia de amestecare a culorilor, iar Delta E ≤ 2 in spatiul de culoare AdobeRGB si sRGB, ofera cele mai reale scene.

Panoul este pe 10 biti, iar prin tehnologii precum Uniformity poti avea culori si luminozitate precise pe intreg ecranul, de la un colt la altul. Asta este foarte important deoarece majoritatea ecranelor tind sa ofere o imagine buna doar pe centru, iar spre margini se simte o oarecare degradare.

In pachet o sa gasiti si un raport al calibrarii, iar pentru cine stie sa-l citeasca l-am atasat mai jos. In plus este validat Pantone si Calman pentru siguranta.

HDR-ul nu putea sa lipseasca, nici HLG-ul, si suporta si continut de film 24P/25P pentru a fi afisat la cadenta nativa, fara denaturarea sau distorsionarea continutului sursa.

Are si aripioare care se pot atasa pe margini pentru intimitate sau pentru a bloca lumina, iar conectica este un mare avantaj. Cei care dispun de Thunderbolt pot alimenta monitorul si pot transmite imagine in acelasi timp prin USB Type C. Este ideal pentru cei care folosesc MacBook-uri in general (astea sunt folosite intr-un procent foarte mare) sau alte laptop-uri cu Thunderbolt.

Vine si cu o telecomanda Hotkey Puck G2 pentru un control mai rapid, iar prin modul GamutDuo se pot previzualiza fotografii in doau game de culori, pentru comparare si pentru perfectionarea finala a continutului.

Costa aproape 10.000 lei la evomag.