Best Christmas Mega Sales – licente la preturi mici

Maine este Craciunul si toata lumea s-a pregatit cu o zi inainte. Cumparaturi, mancare, nebunie…Planificarea timpurie ne ajuta sa scapam de stres, cozi si chiar de belele uneori.

vip-cdkdeals a pregatit ofertele de Craciun. Sunt disponibile licente de Windows 11 care va permit upgrade-ul gratuit la Windows 11, dar si oferte excelente la Office si pachete Office + Windows.

Folositi codul AN35 pentru reducere la urmatoarele produse:

Dupa ce va conectati pe site cu un cont (va alegeti voi cum sa fie contul, fie direct cu Facebook fie creati unul nou) trebuie sa adaugati produsul in cos. Dar imediat dupa trebuie sa bagati codul de discount in casuta marcata cu rosu in poza. Altfel nu o sa aveti nici o reducere.

Dupa o sa vedeti pretul final cu reducerea aplicata. Continuati pasii urmand sa mergeti la metoda de plata.

Dupa ce primiti licenta pe email trebuie sa o folositi pentru activarea Windows-ului. Asta se face din meniul de Setari. Este un tab special denumit Activation. Mergeti la Change Product Key si introduceti codul de licenta cumparat . O sa dureze ceva pana va fi procesat iar la final primiti mesajul ca Windows este activat.

Astia sunt toti pasii pe care trebuie sa-i faceti. Aveti 30 de zile drept de retur sau schimb.