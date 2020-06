Dark Mode pentru Facebook soseste pe iOS

Disponibil pentru iPhone si iPad.

Dark Mode, noul trend in aplicatii atat mobile cat si de desktop ajunge si pe Facebook pentru iOS. Screenshot-uri cu acesta au inceput sa apara pe diverse retele de socializare.

Facebook appears to be rolling out Dark Mode… https://t.co/qSfDa8d51e

— Matt Navarra (@MattNavarra) June 26, 2020