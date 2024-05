Dragon Age Inquisition GOTY Edition este oferit gratis pentru PC

Pentru fanii titlurilor role-playing game, seria Dragon Age nu mai are nevoie de nici o prezentare.

Primul titlu al seriei – Origins, a fost lansat in 2009 si a devenit rapid un joc apreciat atat de critici cat si de fanii studioului BioWare responsabil de dezvoltarea acestuia. Al doilea titlu, numit simplu Dragon Age 2 a lasat pe mai multi cu buza umflata pentru ca parea mai mult un spin-off/expansion decat un titlu major in serie. BioWare in directia asta l-a si dezvoltat, dar presiunea de la Electronic Arts si-a spus cuvantul.

Dupa cativa ani de pauza, al treilea titlu al seriei – Inquisition, a fost lansat in 2014. Desi jocul a revenit la multe mecanici apreciate din primul titlu, lansarea a fost umbrita de The Witcher 3 care s-a lansat in aceiasi perioada.

Prin intermediul Epic Games, puteti juca gratuit Dragon Age Inquisition impreuna cu toate DLC-urile aferente pe PC. Il obtineti de aici.