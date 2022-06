Cum se economisește pana la jumătate de litru de combustibil la 100 de kilometri folosind anvelope corecte

Am fost tot timpul de parere ca la anvelope nu trebuie sa te zgarcesti. Niciodata. Palma aia de cauciuc dintre masina si sol este cea care te poate salva sau omora. Nokian intelege treaba asta, si mai mult decat atat, ne ajuta sa fim mai eficienti.

Atunci cand iti cumperi anvelope te uiti la eticheta care iti spune ce aderenta ai, ce consum ai si ce nivel de sunet, in mod normal notate cu A, B, C, D etc. Eu refuz sa citesc acea eticheta si cauta review-uri detaliata, in general de la tyrereviews. Recomand sa va uitati acolo inainte sa cumparati anvelope noi.

Niste anvelope bune poate ajuta la reduerea emisiilor si a consumului de combustibil, iar aici intra in scena rezistena la rulare, care se refera la energia pierduta atunci cand anvelopa se afla in miscare. Cu cat rezistenta este mai mica, cu atat se pierde mai putina energie si este nevoie de mai putin combustibil. Consum mai mic de combustibil inseamna automat si mai putin CO2, iar in cazul masinilor electrice inseamna o autonomie mai mare.

Rezistența la rulare are un impact major asupra consumului de combustibil. Anvelopele cu presiuni corecte din clasa A, conform sistemului UE de etichetare a anvelopelor, pot economisi până la jumătate de litru de combustibil la 100 de kilometri, în comparație cu anvelopele mai slabe”, explică Matti Morri, Technical Customer Service Manager, Nokian Tyres

Evitarea mersului la ralanti, utilizarea frânei de motor, anticiparea traficului și preîncălzirea vehiculului pe vreme rece pot reduce consumul de combustibil cu până la 20%. Esențială este și menținerea unei presiuni corecte în anvelope.

Un stil de condus economic ajută anvelopele să reziste mai mult. Banii cheltuiți pe anvelope și îngrijirea periodică a vehiculului vor fi recuperați, întrucât consumul de combustibil este menținut la minimum”, adaugă Morri.

In concluzie, Nokian ne spune ca putem economisi carburant daca alegem anvelope cu rezistenta redusa la rulare, daca avem presiune corecta in ele si daca avem un stil de condus corect.

Tot Nokian ne mai spune ca recicleaza tot cauciucul ramas in urma procesului de productie, iar o parte semnificativa a productiei foloseste energie regenerabila, din panouri solare. Au baze in Nokia, Finlanda si Spania, toate fiind eco.