Cum sa faci rost de o licenta ieftina si originala de Windows

Fie ca folosesti un telefon sau un PC, ai nevoie de actualizari software ca respectivul gadget sa fie functional mai departe si sa primesti functii noi. De multe primesti actualizari ce tin de securitate. Banale pentru multi, dar poate sunt cele mai importante. Dar daca vrei sa te bucuri de update-uri si de un support software generos, ai nevoie de o licenta originala.

De exemplu, pe Windows 11 prin update-ul Sun Valley 2, va fi introdusa o functie in Task Manager de unde puteti selecta manual anumite aplicatii care consuma multe resurse, ca acestea sa fie oprite pe parcusul unui interval cand aveti nevoie de toata putere calculatorului. De exemplu, randeti un clip video sau te joci, iar PC-ul tau nu este foarte performant si in spate ruleaza niste programe care consuma multa memorie.

Poti rezolva rapid problema din Efficiency Mode sau Eco Mode, care suspenda temporar serviciile consumatoare de resurse. Creste performanta laptop-ului sau a PC-ului si tu iti poti face treaba.

Dar pentru asta ai nevoie de o licenta originala ca sa faci upgrade la Windows 11 de la Windows 10 si licenta sa fie originala.

Personal nu mai piratez de cand a aparut Windows 8.1 si am facut upgrade avand o licenta de Windows 7. Atunci am facut upgrade la Windows 10 tot gratis si am ajuns in prezent la Windows 11. Dar in timp a fost nevoie sa-mi procur si eu cateva licente de la Godeal24 cand am schimbat SSD-uri sau am schimbat chiar platformele cu totul.

Am cateva comenzi la activ la ei pe site si toate au fost livrate la timp si functioneaza fara probleme. Si daca printr-un necaz aveti probleme, puteti sa ii contactati aici [email protected]