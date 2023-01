Gaming News saptamana 3

Lord of the Rings: Gollum|Forspoken|Shadow Gambit: The Cursed Crew|Age of Wonders 4|altele

In cazul in care ati uitat, Lord of the Rings: Gollum inca nu a fost lansat si conform unor noi surse are o fereastra stabilita pentru sezonul de primavara-vara al acestui an. [sursa]

Mac Walters, scriitorul principal al trilogiei originale Mass Effect, a parasit BioWare. [sursa]

Dupa succesul primelor doua episoade ale serialului The Last of Us produs de HBO, vanzarile jocului pe care acesta se bazeaza au explodat pentru variantele de PS4 si PS5. [sursa]

Prin intermediul unui nou patch, The Callisto Protocol a primit New Game+. [sursa]

Mult asteptatul remake al jocului Dead Space va oferi elemente de gameplay noi comparativ cu originalul si va avea chiar si misiuni optionale. [sursa]

Forspoken a fost lansat, iar primele recenzii nu sunt imbucuratoare pentru titlul intarziat al celor de la Luminous Studios.  Cu un scor de 68/100 si un pret absolut revoltator de 80 euro pe Steam nu m-as mira sa duca la o serie de concedieri.

Al patrulea titlu al seriei Age of Wonders a fost confirmat oficial.

Jocul Detroit:Become Human s-a vandut intr-un numar de 8 milioane de exemplare. Dintre acestea aproximativ 2.5 milioane au fost pe PC. [sursa]

Cerintele pentru Returnal PC au fost dezvaluite: un RTX 2070 Super sau AMD Radeon RX6700XT vor fi necesare pentru [email protected] si setari High. Lista completa aici.