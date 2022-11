Genesis Zircon 550 – un mouse wireless exceptional

Modelul Zircon 550 de la Genesis este un mouse dedicat gamerilor cu pretentii ceva mai ridicate. Acesta este wireless si cantareste 90 de grame, fiind un model usor si dedicat jocurilor competitive.

Genesis produce periferice de toate tipurile, de la modele accesibile pana la unele destul de performante, dar fara sa atinga un nivel de pret foarte mare. De aceea consider ca produsele lor oferta un raport pret-calitate bun. Zircon 550 este un mouse wireless cu pretentii, insa nu se duce intr-o zona de pret care sa dauneze portofelului.

Acesta poate fi folosit atat wireless cat si pe fir, are 8000DPI, 7 butoane programabile si un soft simplu de personalizare. Vedeti? Nu exceleaza la performante. Nu are un senzor cu 20.000DPI, nu are 3875 de butoane programabile, iar design-ul este unul clasic.

Dar este fix cat aveti nevoie. 8000DPI inseamna mult, nu cred ca foloseste cineva un mouse setat la mai mult de 3000DPI. Eu toti mousii ii tin la 1600DPI. Este suficient.

Interesant ca ofera niste switch-uri mecanice cu 20 de milioane de apasari rezistenta. Un astfel de mouse, daca va jucati DOTA sau LoL, o sa aiba o durata de viata de 2-3 ani. Am facut eu un calcul in functie de cate click-uri am pe fiecare meci si de cate ori ma joc pe zi.

Are o forma placuta, confortabila, seamana mult la acest capitol cu un Deathadder. Un pic bombat, nu foarte lung, material cauciucat pe margini si butoane laterale mari. Este silentios in utilizare fata de alte modele mai scumpe care trezesc tot familionul din casa.

Iluminarea RGB este discreta si la baza mouseului, mi-a placut. Are si memorie integrata, deci nu trebuie sa ai softul cu tine peste tot, iar autonomia nu este rea deloc. Il incarc o data la o saptamana jumate, dar ma si joc seara de seara LoL. Este foarte bine asa.

L-am folosit pe un mousepad Genesis Carbon 500 Camo. Este practic o fata de masa pentru birou. Este mare, cusut pe margini si are o textura normala. Tematica este interesanta. Este de calitate si mouse-ul aluneca bine pe el. Il recomand.

Genesis Zircon il gasiti la 260 lei pe eMAG, un pret foarte bun. Tot la eMAG gasiti si mousepad-ul la 90 lei.